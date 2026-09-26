Что такое «известь»: как перевести на украинский язык

В разговорной речи ещё можно услышать слово "известь", особенно когда речь идёт о ремонте, побелке или строительных работах. Однако в украинском литературном языке у этого материала есть другое название.

Важно избавляться от языковой кальки. OBOZ.UA рассказывает, как правильно перевести это слово.

Правильно на украинском говорить "вапно".

Это слово имеет древнее происхождение и не является искусственно созданной заменой. Оно происходит от праславянского vapьno, а родственные названия сохранились и в других славянских языках. Например, на польском языке этот материал называют "wapno", на чешском и словацком — "vápno".

Поэтому правильно говорить:

гашене вапно;

вапняний розчин;

побілити стіни вапном.

Известь получают путем обжига известняка, мела и других пород, содержащих карбонаты. Материал широко используется в строительстве, при отделочных работах, для приготовления строительных смесей и побелки.

В зависимости от обработки различают, в частности, гашене и негашене вапно.

В украинском языке есть немало производных слов с тем же корнем:

вапняк;

вапняний;

вапнувати;

вапнування.

Например: "Навесні дерева побілили вапном" или "Стіни вирішили вапнувати".

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