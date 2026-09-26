Что такое «известь»: как перевести на украинский язык
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
В разговорной речи ещё можно услышать слово "известь", особенно когда речь идёт о ремонте, побелке или строительных работах. Однако в украинском литературном языке у этого материала есть другое название.
Важно избавляться от языковой кальки. OBOZ.UA рассказывает, как правильно перевести это слово.
Правильно на украинском говорить "вапно".
Это слово имеет древнее происхождение и не является искусственно созданной заменой. Оно происходит от праславянского vapьno, а родственные названия сохранились и в других славянских языках. Например, на польском языке этот материал называют "wapno", на чешском и словацком — "vápno".
Поэтому правильно говорить:
- гашене вапно;
- вапняний розчин;
- побілити стіни вапном.
Известь получают путем обжига известняка, мела и других пород, содержащих карбонаты. Материал широко используется в строительстве, при отделочных работах, для приготовления строительных смесей и побелки.
В зависимости от обработки различают, в частности, гашене и негашене вапно.
В украинском языке есть немало производных слов с тем же корнем:
- вапняк;
- вапняний;
- вапнувати;
- вапнування.
Например: "Навесні дерева побілили вапном" или "Стіни вирішили вапнувати".
Ранее OBOZ.UA рассказывал, что названия привычных продуктов нередко становятся источником языковых ошибок. Одна из них касается овоща, который по-русски называют "цветная капуста". Из-за буквального перевода можно услышать вариант "цветная капуста", однако на украинском языке нормативное название другое.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.