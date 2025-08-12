Что такое 'клямра': значение редкого слова

Скобяные изделия – предметы, которые незаметно присутствуют в нашей жизни ежедневно. А знали ли вы, что в украинском языке есть красивое слово, которое описывает целую группу таких предметов?

О нем в своем TikTok рассказала учительница украинского языка Светлана Чернышева. Речь идет о существительном "клямра". Или более редкой его форме "клямбра".

Так в старину называли металлические пластины для скрепления чего-то или для отделки. Если сравнивать с современным украинским, то сейчас мы скорее скажем на такой предмет "скоба". То есть по сути эти слова являются синонимами. Также клямрой называли разного рода пряжки и застежки. Светлана коротко описала подобные предметы как то, чем фиксируют, скрепляют, держат вместе.

"Клямри" можно встретить в мебельной, дверной и оконной фурнитуре. "Клямрами" можно называть детали одежды и аксессуаров (пряжку ремня или сумки) и даже конской упряжи или подков.

Более того, по словам учительницы-блогера, в украинском языке образовался интересный глагол, происходящий от существительного клямра – "заклямровувати". Так описывают процесс фиксирования, скрепления чего-то, что было шатким, неустойчивым, разбитым на части. А еще так можно сказать, когда часть текста нужно взять в скобки. Тогда можно сказать: "заклямруйте це слово".

