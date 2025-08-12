Правильно ли говорить на украинском ''плоскогубці'': какие еще есть варианты

Практически у каждого из нас дома есть небольшой набор ручных инструментов на случай, если придется где-то забить гвоздь, что-то вкрутить или выкрутить, согнуть или выдернуть. Но можете ли вы назвать все предметы в этом наборе на украинском языке?

Видео дня

Возьмем, например, рычажный инструмент в виде клещей с плоскими концами, который используют для того, чтобы захватывать и удерживать различные мелкие детали, оперировать ими. Скорее всего, вы назовете их "плоскогубці". OBOZ.UA разбирался, правильно ли употреблять это слово в украинском языке и можно ли (и нужно ли) его заменять.

Сразу же обратимся к словарям. Они слово "плоскогубці" фиксируют. Описывают его как существительное, которое имеет только форму множественного числа и толкуют как клещи, щипцы с плоскими концами (губами). Итак, если вы назвали этот инструмент именно таким образом, вы не ошиблись.

В некоторых источниках можно найти такие диалектные формы для этого слова, как "бремері" или "бремарі". Они употребляются совсем нечасто, но если собеседник вас понимает, то пользуйтесь им без ограничений.

Иногда можно встретить мнение, что синонимом к слову "плоскогубці" могут выступать "обценьки". Однако на самом деле это не так. Оба инструмента являются разновидностями клещей. Но первые имеют приплюснутые губы, а у вторых они загнуты внутрь. Этот инструмент в первую очередь предназначен для выдергивания гвоздей. На русском такое устройство будет называться "гвоздодер".

Более близким по значению является слово "пасатижі". Это максимально универсальный инструмент, который объединяет в себе характеристики плоскогубцев, кусачек (острогубцев), трубного ключа и даже отвертки. Пассатижи могут быть основой бытового мультитула.

Назвать плоскогубцы "щипцями", "кліщами" или "лещатами" не будет ошибкой лишь до определенной степени. Все эти существительные описывают инструменты для захвата чего-либо. Однако плоскогубцы являются отдельной разновидностью щипцов и клещей.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что означает украинское слово цівка.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.