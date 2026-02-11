Что такое 'кошара': вы слышали это слово в украинской рождественской песне 'Щедрик'

Украинская рождественская песня"Щедрик" известна во всем мире. Однако даже не все украинцы понимают значение некоторых слов в ней.

Сегодня в материале OBOZ.UA читайте о слове "кошара". Что оно означает, каково его происхождение и почему оно используется в этой песне.

Как пишет slovnyk.ua, кошара – это овчарня, загон или хлев для овец.

Как объясняет в своем видео о "Щедрике" украинский историк Александр Алферов, слово "кошара" – это старое украинское слово, однако оно заимствовано и имеет тюркское происхождение от слова "кош", что означает заграждение.

"Кошара – это хлев, отдельное огражденное место для овец", – говорит он.

Далее в тексте идут слова "там овечки покотились, а ягнички народились", – из этой строки тоже можно понять значение слова "кошара".

