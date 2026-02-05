Никогда не догадаетесь: что такое 'чичері' из украинской свадебной песни о Маричке

Украинский язык красивый и благозвучный не только благодаря словам, которые утверждены правописанием и есть в словарях. Не менее интересным дополнением являются украинские диалектизмы.

Сегодня в материале OBOZ.UA читайте о слове "чичері" из известной народной песни "Ой, Марічко". О его значении рассказала языковед и автор проекта "Правильно українською" Ольга Багний.

"Ой, Марічко, чичері, чичері, розчеши мі кучері, кучері", – призывает парень девушку в песне.

"Возможно, вы не увидите этого слова в словарях, но в Карпатах так называют холодные порывистые ветры", – объясняет филолог.

"Поэтому парень и просит Маричку расчесать ему кудри", – добавляет она.

Кроме того, языковед напомнила, что правильное ударение в слове "кучері" будет на букву "у", а не на "е", как в песне. Но в песнях такое разрешается.

