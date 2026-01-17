Что такое 'вколошкати' и 'закатрупити' на украинском: вы найдете эти слова в 'Служанке'

Сеть заинтриговали неординарные слова из популярной книги "Служанка" автора Фриды Мак-Фадден, экранизация которой сегодня идет в кинотеатрах страны. В украинском переводе, который сделан Дариной Березиной, присутствуют такие, как "вколошкати" и "закатрупити", что на самом деле означают "убить".

Об этом в своем посте отметила редактор Ольга Васильева. Она обратила на них внимание после отзыва своей подписчицы, что перевод перегружен необычными словами.

"Во всех книгах перевода Березиной никто никого не убивает – только вколошкують", – процитировала редактор письмо читательницы и добавила, что это действительно украинские слова, и знать их желательно. Однако, по мнению эксперта, если злоупотреблять экспрессивной лексикой там, где надо нейтральная, то "пожужмленими", "перехнябленими", "вколошканими" и "закатрупленими" будут читательские мозги.

В комментариях мнения разделились. Кто-то пишет о том, что такие слова затрудняют чтение и их следует использовать только там, где это уместно, а кто-то – что это привычные для них украинские слова, которые есть в постоянном употреблении.

"Мне тоже попадались книги, которые было некомфортно читать из-за перегруженности подобной лексикой. Создавалось впечатление, будто автор/автор употребляет все новые для себя слова, чтобы произвести впечатление. Вполне вероятно, что это не так, но...", – пишет одна из подписчиц.

"Вколошкали знаю, закаптурити/закапурити – тоже. Нормальные себе известные украинские слова", – говорит другая.

