Что такое 'зяяти': это колоритное украинское слово знают не все

В украинском есть немало интересных слов, и многие даже из тех, кто ежедневно пользуется этим языком, могут не знать какие-то из них. Например, слово "зяяти".

Видео дня

Сегодня OBOZ.UA предлагает узнать его значение. Ведь, несмотря на то, что оно является общеупотребительным литературным термином, и используется по всей Украине, и его употребляли классики украинской литературы, что оно означает, знают не все. Это колоритное слово означает отверстие.

То есть, широко открыть дверь, зевнуть, дырка. Может использоваться для образного выражения ощущения пустоты в душе.

Академический словарь украинского языка предлагает очень разные варианты использования этого слова. Это может быть и описание разбитых окон, и воронки от снарядов, и рана на теле.

Итак, основное значение – быть широко раскрытым, показывая глубину или пустоту.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что такое перехняблений и когда употребляют это слово.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!