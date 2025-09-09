Что такое 'кришмітка': привычное соответствие угадать трудно

Язык постоянно меняется и реагирует на вызовы времени. В эпоху интернета и социальных сетей в украинской речи все чаще появляются англицизмы: пост, челлендж, лайфхак, хештег.

Мы привыкли к этим словам настолько, что иногда даже забываем – украинские соответствия для них уже существуют. Учительница украинского языка Светлана Чернышева объяснила, что значит слово "кришмитка".

Так, "пост" можно заменить на "допис", "фидбек" – на "відгук" или обратную связь, "челлендж" – на вызов. А вот слово "кришмитка", которое является украинским вариантом хэштега, звучит для многих неожиданно и необычно.

Слово "кришмитка" образовано от двух частей: "криш" (то есть символ "#", который еще называют "ґратка", "октоторп" или "геш") и "метка", ведь именно такую функцию выполняет хэштег – он обозначает и группирует сообщения по темам.

То есть, когда мы ставим #поїздка или #новости, мы фактически используем кришмитку – условный ярлык, который помогает структурировать информацию и быстро находить нужные публикации.

Использование таких слов делает украинский более самобытным в современном цифровом мире. Ведь когда мы говорим "кришмитка" вместо "хэштег", мы не теряем смысла, но добавляем выразительной речи собственных оттенков.

"Кришмитка" – пример того, как украинский язык способен естественно усваивать новые явления, сохраняя при этом свою уникальность. И хотя слово еще не стало настолько распространенным, как "хештег", оно имеет все шансы закрепиться в нашей ежедневной речи.

