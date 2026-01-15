Что такое 'литки' на украинском: их любят качать в тренажерном зале

Многие украинцы используют суржик или русские названия, когда речь идет о частях тела человека. Тогда как украинские названия многим просто неизвестны.

Сегодня OBOZ.UA рассказывает о нижней части ног, которые так любят качать в тренажерном зале. Речь идет о голени, а точнее мышце на ее задней части – икра. Однако на украинском языке правильно говорить "литка" или "литки", если во множественном, хотя довольно часто можно услышать, что ее называют "икры".

Дело в том, что несмотря на то, что многие называют икроножные мышцы "икрами", в украинском языке, слова "ікра" имеет лишь одно значение, и оно касается рыбного продукта, а не части тела человека.

Также об этом говорит в своем видео языковед Александр Авраменко. По его словам, саму "гомілку" часто называют "голенью", но это название является калькой с русского.

Кроме этого, он еще рассказывает о том, как правильно называть на украинском такие части, как "куприк", "стегно" и "сідниця". Потому что в разговорной речи довольно часто украинцы используют "копчик", "бедро", "ягодиця".

Ранее OBOZ.UA писал о том, как правильно сказать на украинском: "ремень" или "пасок" безопасности.

