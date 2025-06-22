Что такое ''марудний''? Сеть удивило слово из задания на НМТ-2025 по украинскому языку

Учительница и репетитор по украинскому языку, которая готовит учеников к сдаче Национального мультипредметного теста (НМТ), рассказала об одном из слов, которое попалось в задании тех, кто сдавал экзамен 18 июня. Это было слово "марудный".

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Под видео, которое она опубликовала на своей странице в TikTok, пользователи пишут, что не знали значения этого прилагательного. Хотя большинство отмечает, что выбрали правильный ответ интуитивно.

Так, одной из задач НМТ является проверка знаний и понимания значений слов. Согласно правилам теста, задание может быть подано в разных формах. Например, ученику нужно выбрать правильное значение слова среди нескольких вариантов, определение синонимов, антонимов или понимание значения слова в определенном контексте.

На этот раз в задании было слово "марудний". Как пишет онлайн-словарь, оно означает что-то, что требует много времени и усилий. Синонимами этого слова предлагаются такие варианты, как "нудний", "морочливий", "повільний", "клопіткий".

В комментариях к видео учительницы ученики написали, что выбирали ответ наугад:

"Я не знала значения, но знала, что в польском языке есть что-то такое как "маруджич" и оно означает "ныть". Похоже на "марудний", а из всех вариантов ближе всего к "ныть" было "нудний", поэтому так выбрала", "Впервые это слово слышал, но из-за того, что оно было созвучно со словом "нудний", я его и выбрал", "А я так и подумала, потому что у нас в семье подобное слово используют примерно в таком значении", – пишут пользователи.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что репетитор разобрала распространенное задание НМТ-2025 по украинскому языку и назвала самые частые ошибки.

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