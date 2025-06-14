Эти ошибки делают почти все: репетитор разобрала распространенное задание НМТ-2025 по украинскому языку

Учительница украинского языка из Харькова, которая занимается подготовкой учеников к НМТ, разобрала распространенное задание. Она назвала ошибки, которые делают почти все.

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На примере задания с НМТ-2025 года за 6 июня репетитор объяснила, какой должен быть правильный ответ и почему другие варианты являются ошибочными. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

В задании, которое разбирает Наталья, надо выбрать один вариант, где нет лексической ошибки. Среди предложенных ответов такие:

Оточуюче середовище;

Являється захисником;

Екологічна свідомість;

Діюче законодавство.

Репетитор напоминает о правиле, что активные причастия с суффиксом "уч", "юч", "ач" и "яч" не свойственны украинскому языку. Они появились в украинском из-за негативного влияния русского.

Итак, первый и четвертый вариант сразу отбрасываем, потому что правильно сказать навколишнє середовище" или "довкілля" и "чинне законодавство".

Также ошибочным является второй вариант, поскольку слово "является" здесь употреблено в несвойственном значении, потому что являться – это приходить во сне. А здесь правильно будет сказать "є захисником".

Ранее OBOZ.UA писал о том, что репетитор по биологии, которая получила 200 баллов на НМТ-2025, дала неочевидные советы поступающим.

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