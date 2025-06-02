Репетитор по биологии, которая получила 200 баллов на НМТ-2025, дала неочевидные советы абитуриентам

Репетитор по биологии Татьяна Бабич, которая получила 200 баллов по этой дисциплине на национальном мультипредметном тесте, поделилась неочевидными советами для поступающих. В частности, педагог рекомендовала найти туалет до начала тестирования. Таким образом, ученики смогут сэкономить время на его поиски во время сдачи экзамена.

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В заметке в TikTok Бабич также советует начинать писать тестирование с самого легкого предмета, чтобы сохранить силы на следующие. Так, сама репетитор рассказала, что сделала ошибку, начав писать с математики, которая ее обессилила, поэтому на украинском языке она потеряла внимательность.

Также Бабич советует начать решать тесты с тех задач, в которых поступающие уверены на 100%. А потом вдумчиво можно выделить время на более сложные задания.

Репетиторка отмечает, что НМТ физически трудно выдержать, поэтому она рекомендует делать пятиминутный перерыв между предметами.

"Например, написали украинский язык и потом пять минуточек просто посиди, порисуй на черновике. Эти пять минут не заберут у тебя сильно много, наоборот, они дадут тебе буст продуктивности и ты эффективнее будешь выполнять следующие задания", – говорит Бабич.

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