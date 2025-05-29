Детский психолог назвала три фразы, которые помогут успокоить подростка перед НМТ

Украинский психолог Дарья Доля рассказывает, что взрослым стоит следить за поведением подростков во время подготовки к экзаменам. Ведь дети могут замыкаться в себе, не общаться с родителями, друзьями, знакомыми. Кроме того, закрываться в комнате или уходить из дома, избегая темы национального мультипредметного теста.

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Об этом эксперт рассказала в интервью Сніданок 1+1. Доля поделилась тремя фразами, которые помогут успокоить и настроить подростка на экзамен.

Среди них:

"Я рядом, ты для меня самый лучший".

"Мы тебя ценим и принимаем, независимо от того, какой будет результат экзамена или теста".

"Ты уже справлялся". Здесь психолог советует напомнить ребенку о случаях, когда он получал победу, был успешным, о каких-то достижениях. Таким образом взрослые снизят тревогу и вернут внимание на сильные стороны.

"В этот период стоит следить за поведением подростка. Подростки часто могут замыкаться. Они не хотят общаться с родителями, с друзьями, со знакомыми. Они могут вообще избегать темы а-а выпускных экзаменов и тестов. Они могут закрываться в комнате или вообще идти куда-то прочь из дома", - объясняет психолог.

Также эксперт советует поделиться собственным опытом сдачи экзаменов, дать какие-то рекомендации и отметить, что ошибка - это также полезный опыт.

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