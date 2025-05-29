Детский психолог назвала три фразы, которые помогут успокоить подростка перед НМТ

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
630
Детский психолог назвала три фразы, которые помогут успокоить подростка перед НМТ

Украинский психолог Дарья Доля рассказывает, что взрослым стоит следить за поведением подростков во время подготовки к экзаменам. Ведь дети могут замыкаться в себе, не общаться с родителями, друзьями, знакомыми. Кроме того, закрываться в комнате или уходить из дома, избегая темы национального мультипредметного теста.

Видео дня

Об этом эксперт рассказала в интервью Сніданок 1+1. Доля поделилась тремя фразами, которые помогут успокоить и настроить подростка на экзамен.

Среди них:

  • "Я рядом, ты для меня самый лучший".
  • "Мы тебя ценим и принимаем, независимо от того, какой будет результат экзамена или теста".
  • "Ты уже справлялся". Здесь психолог советует напомнить ребенку о случаях, когда он получал победу, был успешным, о каких-то достижениях. Таким образом взрослые снизят тревогу и вернут внимание на сильные стороны.

"В этот период стоит следить за поведением подростка. Подростки часто могут замыкаться. Они не хотят общаться с родителями, с друзьями, со знакомыми. Они могут вообще избегать темы а-а выпускных экзаменов и тестов. Они могут закрываться в комнате или вообще идти куда-то прочь из дома", - объясняет психолог.

Также эксперт советует поделиться собственным опытом сдачи экзаменов, дать какие-то рекомендации и отметить, что ошибка - это также полезный опыт.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Украине предложили ввести нулевой курс в университетах для тех, кто не сдал НМТ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!