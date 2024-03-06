Что такое мотивационное письмо и как сделать, чтобы университет избрал именно вас. 10 секретов для поступающих

Мотивационное письмо (МП) – это документ, который абитуриент пишет при поступлении в университет, чтобы показать свое желание учиться определенной профессии и в конкретном заведении. Он помогает убедить университет, что именно этот поступающий больше всего заинтересован в обучении и его нужно зачислить в вуз. В 2024 году при поступлении в заведения высшего образования подача такого письма обязательна как на контракт, так и на бюджет.

Несмотря на то, что МП не влияет на вычисление конкурсного балла, но может сыграть решающую роль в случае, если у двух поступающих он одинаков. В таком случае, приемная комиссия читает документы абитуриентов и предпочитает более мотивированного. Освитория собрала 10 советов, которые помогут написать мотивационное письмо. Подробности читайте дальше.

Устроить "сеанс самопознания"

Для этого необходимо выделить несколько часов, во время которых записать по крайней мере 5 вещей, отличающих поступающего от других. Кроме того, следует дать письменные ответы на вопрос: "Почему я заинтересован именно в этом университете? Что конкретно меня привлекает в избранной специализации? Это действительно то, чем я хочу заниматься в жизни? Какие могут быть альтернативные варианты и что меня привлекает в них?".

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Провести исследование университета

Будущим студентам нужно ознакомиться с как можно большим количеством информации о высшем учебном заведении и специальности, которые он избрал. Таким образом, в мотивационном письме удастся акцентировать внимание на том, почему именно этот поступающий подходит для избранного университета или специальности.

Например: "На сайте факультета я прочитал, что университетскими партнерами по специальности, на которую я стремлюсь поступить, являются известные агентства и общественные организации. Для меня будет ценным опытом пройти там практику и учиться еще эффективнее".

Пользоваться черновиками

Для того чтобы составить качественный МП, нужно "выписать" около 3-4 черновиков. Таким образом, удастся облегчить структуру основных идей.

Рассказать сильные стороны, добавить QR-код

Благодаря добавлению QR-кода с достижениями абитуриента, приемная комиссия сможет сразу с ними ознакомиться. Для рассказа о своих сильных сторонах следует поделится опытом волонтерства, стажировки, посещения кружков или других курсов и тем, как высокие результаты по изученным дисциплинам, помогут в выбранной программе вуза. Также кратко можно описать события, повлиявшие на развитие целенаправленности, эмпатичности, умение работать со сложным материалом в сжатые сроки.

Некоторые специалисты советуют сообщить и о слабых сторонах, таким образом презентуя себя как человека с критическим мышлением и таким, кто умеет работать над их устранением.

Конкретизировать

Оформляя финальную версию мотивационного письма, нужно убедиться, что там нет лишнего. Для этого следует определить несут ли изложенные мысли конкретные и четкие сообщения. В частности, озвучена ли весомая причина, почему абитуриент хочет учиться именно в выбранном вузе, а не в любом другом? Из-за чего, именно этот абитуриент подходит именно этому ЗВО? Если в письме записаны только важные детали, факты и цифры – его можно считать лаконичным.

Отдельное письмо для каждого выбранного вуза

Обычно университеты прописывают структуру и основные требования к написанию МЛ в правилах поступления. Именно поэтому специалисты советуют писать к каждому ЗВО отдельное письмо.

Лаконичность

Для этого абитуриенту можно попытаться представить себя членом приемной комиссии, который будет читать письмо. Обычно количество знаков не должно превышать 20 тысяч. Однако, не стоит писать рассказ слишком большим, ведь энергичный и лаконичный текст привлечет больше внимания, чем точное перечисление многочисленных достижений поступающего. Для того чтобы понять, нужно ли сократить документ, стоит посмотреть, нет ли в нем так или иначе повторяющейся информации.

Не путать мотивационное письмо с эссе или собственным высказыванием

Мотивационное письмо содержанием и формой не должно напоминать эссе, ведь его стиль официально деловой. Для эффективного написания специалисты не советуют насыщать его эмоциями, образностью, лирическими отступлениями или литературными примерами.

Структурировать МП и убрать ошибки

Обязательно в мотивационном письме должна быть "шапка", основная часть, заключение, благодарность и подпись. Для этого рекомендуется разбить текст на абзацы и проследить, чтобы каждый из них рассказывал о конкретной концепции. После этого документ нужно тщательно проверить на все виды ошибок.

Самостоятельно писать текст и спросить мнение других

Написанный документ – это автопортрет будущего студента. Именно поэтому эксперты не советуют списывать его из интернета или просить кого-нибудь написать его вместо него. Вместо этого, после готовности текста, лучше дать почитать мотивационное письмо тому, кому доверяет поступающий и попросить ответить на несколько вопросов.В частности, поинтересоваться, есть ли что-то, чего не хватает или что нужно убрать. Однако не следует лично воспринимать точку зрения каждого.

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