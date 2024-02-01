Как выбрать университет и что нужно знать о нем перед поступлением. Советы выпускникам

От университета зависит качество знаний, которое получат студенты и смогут применить во время профессиональной деятельности. Именно поэтому к выбору заведению высшего образования нужно подходить ответственно, отмечает репетитор украинского языка и литературы Екатерина Кузнецова. Она уверяет, что если сделать это неверно, то можно потерять мотивацию к обучению, получить низкий уровень знаний и не понимать, куда двигаться дальше.

В своем видео специалист поделилась советами абитуриентам, что нужно знать перед поступлением в вуз и как его выбрать. Языковед назвала 7 пунктов, на которые она рекомендует обращать внимание.

Критерии, на которые следует обращать внимание при выборе университета

Наличие актуальной программы обучения по той специальности, на которую хочет поступить выпускник

По словам Кузнецовой, абитуриенты должны четко понимать, что это за программа, что ей предусмотрено и какие навыки после получения образования они будут иметь.

Профессионализм преподавателей и их достижения как ученых

Специалист отмечает важность постоянного развития работников вуза. Иначе, по ее словам, есть риск, что студентам могут излагать неактуальную информацию, из-за чего они разочаруются в своей профессии или не будут иметь конкурентоспособности после завершения обучения.

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Качество коммуникации между студентами, преподавателями и руководителями ЗВО

Как отмечает языковед, этот аспект станет важным в решении любых проблем в учебном семестре. Например, когда нужно договориться о формате сессии или отработке пропущенных пар. Кузнецова советует думать об этом заранее перед поступлением, чтобы студентам было учиться комфортно.

Есть ли коррупция в избранных университетах или по специальностям

Этот критерий эксперт советует проверять всем. Репетитор поделилась, что не раз слышала истории знакомых о потере мотивации, после столкновения с коррупцией в своем ЗВО. По ее словам, это действительно негативно влияет на обучение, потому что от студентов не будет зависеть академическая успешность и они будут постоянно переживать из-за отношения преподавателей.

Расположение университета

Этот пункт, как отмечает языковед, важен для людей, желающих переехать в другой город, стремящихся стать более самостоятельными, ищущих больше перспектив. Она советует выбирать так, как удобно выпускникам. Главное, по ее мнению, чтобы в том городе, куда они планируют переехать, находился университет с нужной программой.

Отзывы студентов

Кузнецова советует обязательно учесть мнение тех людей, которые уже со средины знают университет, в который планируют поступать абитуриенты.

Рейтинг университета

По этому критерию выпускники могут определить насколько престижным будет обучение и какие перспективы у них будут во время трудоустройства.

Другие критерии, которые могут быть важны:

Наличие отдела, занимающегося программами обмена студентов.

Состояние общежития и условия проживания там.

Возможности стажировки: некоторые университеты проводят ярмарки, позволяя амбициозным и способным студентам уже во время учебы развивать свою карьеру.

Оснащение: особенно актуально для тех специальностей, где предусмотрены опыты и практические занятия.

Для того чтобы выбрать конкретный вуз, Кузнецова советует воспользоваться определенной инструкцией. В частности, составить список из университетов, которые понравились больше всего и найти информацию о преподавателях, условиях поступления, стоимости обучения, общежития, а также дополнительные активности.

Также языковед рекомендует найти избранные ЗВО в соцсетях, и узнать у студентов, которые там учились, их впечатления от обучения, преподавателей, нагрузки и перспективы трудоустройства.

После этого, по словам педагога, стоит составить список из плюсов и минусов учебных заведений и выбрать наиболее подходящий. Также Кузнецова отмечает необходимость посетить день открытых дверей, чтобы увидеть где могут учиться студенты, послушать администрацию вуза и преподавателей.

Кроме этого, как уверяет специалист, стоит проанализировать и учебные заведения. В частности, узнать образовательные программы конкретного вуза, средний балл для поступления на бюджет или контракт, количество мест и претендентов, подававших заявления, за последние несколько лет. Также она советует пересмотреть список самых популярных вузов Украины и проверить их специальности.

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