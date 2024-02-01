Как выбрать университет и что нужно знать о нем перед поступлением. Советы выпускникам
От университета зависит качество знаний, которое получат студенты и смогут применить во время профессиональной деятельности. Именно поэтому к выбору заведению высшего образования нужно подходить ответственно, отмечает репетитор украинского языка и литературы Екатерина Кузнецова. Она уверяет, что если сделать это неверно, то можно потерять мотивацию к обучению, получить низкий уровень знаний и не понимать, куда двигаться дальше.
В своем видео специалист поделилась советами абитуриентам, что нужно знать перед поступлением в вуз и как его выбрать. Языковед назвала 7 пунктов, на которые она рекомендует обращать внимание.
Критерии, на которые следует обращать внимание при выборе университета
- Наличие актуальной программы обучения по той специальности, на которую хочет поступить выпускник
По словам Кузнецовой, абитуриенты должны четко понимать, что это за программа, что ей предусмотрено и какие навыки после получения образования они будут иметь.
- Профессионализм преподавателей и их достижения как ученых
Специалист отмечает важность постоянного развития работников вуза. Иначе, по ее словам, есть риск, что студентам могут излагать неактуальную информацию, из-за чего они разочаруются в своей профессии или не будут иметь конкурентоспособности после завершения обучения.
- Качество коммуникации между студентами, преподавателями и руководителями ЗВО
Как отмечает языковед, этот аспект станет важным в решении любых проблем в учебном семестре. Например, когда нужно договориться о формате сессии или отработке пропущенных пар. Кузнецова советует думать об этом заранее перед поступлением, чтобы студентам было учиться комфортно.
- Есть ли коррупция в избранных университетах или по специальностям
Этот критерий эксперт советует проверять всем. Репетитор поделилась, что не раз слышала истории знакомых о потере мотивации, после столкновения с коррупцией в своем ЗВО. По ее словам, это действительно негативно влияет на обучение, потому что от студентов не будет зависеть академическая успешность и они будут постоянно переживать из-за отношения преподавателей.
- Расположение университета
Этот пункт, как отмечает языковед, важен для людей, желающих переехать в другой город, стремящихся стать более самостоятельными, ищущих больше перспектив. Она советует выбирать так, как удобно выпускникам. Главное, по ее мнению, чтобы в том городе, куда они планируют переехать, находился университет с нужной программой.
- Отзывы студентов
Кузнецова советует обязательно учесть мнение тех людей, которые уже со средины знают университет, в который планируют поступать абитуриенты.
- Рейтинг университета
По этому критерию выпускники могут определить насколько престижным будет обучение и какие перспективы у них будут во время трудоустройства.
Другие критерии, которые могут быть важны:
- Наличие отдела, занимающегося программами обмена студентов.
- Состояние общежития и условия проживания там.
- Возможности стажировки: некоторые университеты проводят ярмарки, позволяя амбициозным и способным студентам уже во время учебы развивать свою карьеру.
- Оснащение: особенно актуально для тех специальностей, где предусмотрены опыты и практические занятия.
Для того чтобы выбрать конкретный вуз, Кузнецова советует воспользоваться определенной инструкцией. В частности, составить список из университетов, которые понравились больше всего и найти информацию о преподавателях, условиях поступления, стоимости обучения, общежития, а также дополнительные активности.
Также языковед рекомендует найти избранные ЗВО в соцсетях, и узнать у студентов, которые там учились, их впечатления от обучения, преподавателей, нагрузки и перспективы трудоустройства.
После этого, по словам педагога, стоит составить список из плюсов и минусов учебных заведений и выбрать наиболее подходящий. Также Кузнецова отмечает необходимость посетить день открытых дверей, чтобы увидеть где могут учиться студенты, послушать администрацию вуза и преподавателей.
Кроме этого, как уверяет специалист, стоит проанализировать и учебные заведения. В частности, узнать образовательные программы конкретного вуза, средний балл для поступления на бюджет или контракт, количество мест и претендентов, подававших заявления, за последние несколько лет. Также она советует пересмотреть список самых популярных вузов Украины и проверить их специальности.
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