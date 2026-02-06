Что такое на украинском 'скрушний': значение слова, которое знают не все украинцы

В украинском языке немало слов, значение которых знают не все украинцы. Такая ситуация сложилась не только потому, что эти слова могут употребляться в отдельных регионах, но и из-за лет русификации, когда многие исконно украинские слова просто исчезали из употребления.

Видео дня

Сегодня OBOZ.UA расскажет о значении слова "скрушний". Ведь многие считают его синонимом к "сложный", ведь оно похоже по звучанию на слово "скрутний".

Однако "скрушний" – это грустный, печальный. Например: "скрушний" взгляд, который выражает печаль, грусть", пишет сайт slovnyk.ua.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как правильно на украинском назвать большую бутылку. Только не говорите "баклажка".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!