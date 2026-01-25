Только не говорите 'баклажка': как правильно на украинском назвать большую бутылку

Многие украинцы используют слово "баклажка", когда речь идет о большой бутылке для воды. Однако это неправильно.

На самом деле баклажка – это небольшой деревянный или металлический плоский сосуд, а объемный сосуд для воды следует называть бутлем. Об этом на своей странице в Facebook написала редактор и языковед Ольга Васильева.

По ее словам, емкость от 4 до 60 литров – это "бутель".

"Неважно, из какого материала они изготовлены. А "баклажка" в этом значении – это регионализм средней полосы России, дошедший и до лексикона украинцев", – пишет филолог.

