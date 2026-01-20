Как сказать на украинском 'подлокотник': правильный ответ вас удивит

В употреблении многих украинцев есть такое слово как "підлокітник". Но на самом деле это калька с русского, и в украинском языке его не должно быть.

Такое мнение высказал в своем блоге на странице в социальной сети Instagam музыкант и популяризатор украинского языка Рами Аль Шаер. По его словам, правильно говорить поруччя .

"Вы только вслушайтесь, какое красивое слово: поруччя", – с удовольствием говорит об украинском аналоге фронтмена украинской группы "Бульвары ЛУ". Также он называет еще одно, более известное рядовому украинцу слово: бильце .

