В сети назвали благозвучное украинское слово, которого сейчас очень не хватает: его употребляли все выдающиеся писатели

Украинским языком стоит гордиться – он красивый, благозвучный и имеет немало слов, которые возможны только в нем. Однако есть слова, которые сейчас забылись, их практически не используют, хотя на самом деле их очень не хватает.

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Об одном из таких слов говорит в своем блоге на странице в социальной сети Instagam музыкант и популяризатор украинского языка Рами Аль Шаер. По его словам, не стыдно не знать чего-то, стыдно не желать узнать.

Слово, которое, по мнению фронтмена украинской группы "Бульвары ЛУ" сейчас забыли, это – жевріти .

"Мы все его где-то когда-то слышали, однако не уделяли должного внимания", – уверен музыкант.

Он объясняет, что "жевріти" – фактически означает тлеть, едва гореть. Но на самом деле это словечко глубже, и имеет сильную эмоциональную нагрузку.

"Недаром его использовали все выдающиеся писатели", – говорит Рами Аль Шаер.

Это слово хорошо подходит, когда хочется описать слабую надежду, однако оно может иметь и противоположный печальным надеждам оттенок.

"В некоторых случаях оно имеет значение – сверкать ярким светом", – рассказывает музыкант.

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