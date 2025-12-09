Что такое 'напелехати' на украинском: это слово употребляли писатели, а сегодня знают не все

В украинском языке есть немало слов, которые ранее использовались писателями, а сегодня о них мало кто знает. В основном это диалектные слова, их могут помнить в отдельных регионах.

Сегодня OBOZ.UA в своем материале расскажет о слове "напелехати". Как пишет сайт slovnyk.ua, оно означает набрать чего-то вволю, так, что аж слишком много, через край.

Этот диалектизм можно встретить преимущественно в регионе Среднего Приднепровья (включает значительные части современных Киевской, Черкасской, Полтавской, частично Кировоградской и Черниговской областей Украины), в частности в произведениях украинского писателя и этнографа Ивана Нечуя-Левицкого и украинской писательницы второй половины XIX – начала ХХ века Днепровской Чайки.

"Глянь, дівка майже на відданні, а цілий тобі день грається: то з зайченятами, то куріпчат або перепеленят повну пазуху напелехає" (Дн. Чайка).

"Дивись, напелехала цілу запаску яблук".

"Ой вшелепаються в тебе через тини та перетинки наші козаки і напелехають райських яблучок повні приполи й пазухи" (И. Нечуй-Левицкий).

