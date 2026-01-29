Что такое "обава": украинское слово, которое мало кто понимает
В украинском языке сохранилось немало слов, которые постепенно исчезают из активного употребления, хотя имеют глубокие корни и точное значение. Одно из таких слов – "обава", которое сегодня понятно далеко не всем. Оно звучит архаично или диалектно, но часто встречается в классической литературе.
"Обава" передает тонкое психологическое состояние, которое не всегда точно переводится современными синонимами. OBOZ.UA объясняет, что означает это слово.
Значение слова "обава"
Обава – существительное женского рода, диалектное слово, означающее опасение, страх, внутреннюю тревогу.
Это не внезапный страх и не паника, а скорее тихое, сдержанное беспокойство, связанное с ожиданием чего-то нежелательного или с неуверенностью.
По смыслу "обава" близка к словам опасение, предостережение, тревога, но имеет более мягкий оттенок. Это слово часто описывает внутреннее состояние персонажа, его психологическое напряжение или сомнение.
"Обава" в украинской литературе
Слово активно использовали классики украинской литературы, придавая ему эмоциональную глубину.
Мар'янка спершу потупила очі із обави, щоб Олексій не зап'явсь посеред речі; тепер же споглянула на його веселенька. (П. Куліш)
У Ивана Франко слово приобретает более широкое эмоциональное звучание, связанное с сомнениями и внутренними страхами:
З цілою силою він обняв сю чародійку-дівчину і серед поцілуїв та пестощів щезли всі сумніви, всі питання, всі обави, мов мряка на сонці.
