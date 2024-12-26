Что такое 'обучение задом наперед', распространенное в США и набирающее популярность в вузах Украины

Обучение "задом наперед" или обратное заключается в том, что сначала ученики проходят тест, затем изучают материал и готовятся к новому испытанию, и только потом преподаватель объясняет то, что им непонятно. Эта система сейчас распространена в США и приобретает популярность в университетах Украины.

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О такой методике рассказала украинско-американская блоггер Наташа Мюллер в Facebook. Она объясняет, что в начале курса студенты сдают тест-диагностику, который показывает, как много они не знают о предмете и готовит к будущей теме.

Ее преимуществом является то, что ученики учатся самостоятельно по материалам, которые им подготовили преподаватели. В частности, смотрят видео-лекции, ищут информацию в интернете, а также общаются с другими студентами и объясняют друг другу темы, в которых они больше разбираются.

Впоследствии они повторно сдают тест и обычно получают лучшие результаты.

После таких шагов ученики приходят в аудиторию, где профессор восполняет пробелы, возникшие после самостоятельного обучения. Кроме того, у преподавателя есть результаты последних тестов, поэтому он может сосредоточиться на проблемном, на лабораторной работе и применении этих знаний на практике.

Это же касается и лабораторных работ: после того, как студенты самостоятельно пытаются ее выполнить, преподаватель поможет и покажет, что нужно исправить.

Таким образом, все ученики могут разобраться в зависимости от собственных потребностей, скорости усвоения, личного графика и т.п.

"Сейчас в интернете так много шикарных материалов для изучения необходимых нам для выживания и вооружения наук, что тебе никакой вуз не даст таких. А вузы пусть бы служили для выполнения лабораторных робот, для применения знаний под руководством лучших и самых дорогих профессоров. А плохие преподаватели пусть идут в репетиторы", – пишет Мюллер.

По ее словам, немотивированные студенты будут чувствовать себя полными дураками и либо быстро исправятся, либо отсеются.

Обратные классы практикует многие преподаватели бакалавриата Киевской школы экономики, поделился ее ректор Тимофей Брик. Так, студентам делают видеозаписи лекций заранее, чтобы они смотрели и читали литературу до занятия, а в аудиториях занимались уже практическими заданиями. По его словам, некоторые преподаватели поначалу не доверяли такому нововведению, однако со временем стали его использовать.

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