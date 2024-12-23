Фитнес для мозга. Ученые объяснили, почему старшеклассникам нужно давать взрослые задания

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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Фитнес для мозга. Ученые объяснили, почему старшеклассникам нужно давать взрослые задания

Когда школьники могут заняться сложными проблемами, взрослыми заданиями и подумать, как то, что они изучают, может изменить жизнь, дети находят больше смысла в школьном образовании. Согласно исследованиям ученых, ученики, работавшие над проектными заданиями, во время выпускных испытаний превзошли сверстников в обычных классах на 8%. Для подросткового мозга это как фитнесс.

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Такими выводами ученых поделилась Edutopia. Специалисты уверяют, что активное участие в дискуссиях, ролевых играх, проектных работах приносит пользу, когда проходит регулярно. В то же время классы, которые продолжают работать в узких пределах непосредственных проблем, игнорируя вопросы более широкой цели и будущих целей, работают против природы учеников.

Фитнес для мозга. Ученые объяснили, почему старшеклассникам нужно давать взрослые задания

Ученые уверяют, что регулярные просьбы учеников обдумывать сложные, ориентированные на будущий вопрос и эмоции в классе, важны для их будущего.

В результате сканирования мозга, проведенного учеными, было выявлено усиление координации между двумя областями мозга подростков, связанных с рефлексивным, автобиографическим и свободным мышлением и активным, сосредоточенным мышлением. Эта повышенная взаимосвязь влияет на формирование личности и самосознания, социальных отношений и психического здоровья даже спустя годы после того, как ученики окончили среднюю школу.

Например, на уроке экологии учительница естественных наук в средней школе Северной Каролины Джессика Гидри просит своих учеников сыграть в качестве ученых, убеждающих Организацию Объединенных Наций сохранить определенный биом, например, большой луг или лес. Студенты должны продумать, как этот биом принесет пользу миру сейчас и в будущем и что можно потерять, если его заменить.

Фитнес для мозга. Ученые объяснили, почему старшеклассникам нужно давать взрослые задания

В то же время на другом курсе, посвященном властям, студенты не просто читают о влиятельных делах в Верховном суде, они сами выступают в роли судей. Подростки учатся принимать важные решения, связанные с современными национальными проблемами, такими как права иммиграции и т.д.

В то же время, ученые установили, что простые упражнения по письму и чтению, которые предлагают подросткам связать изученное с будущей карьерой или личной целью, помогают школьникам выявить более глубокую мотивацию к обучению, упорно выполнять "неприятные" задания и получить более высокие оценки.

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