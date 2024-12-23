TikTok делает подростков счастливыми: ученые объяснили, почему 'залипать' в соцсетях может быть полезно

ТікТок делает подростков счастливыми и обеспечивает им комфорт. Большинство школьников отметили, что им легче понять пользователей соцсети, чем учителей.

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Об этом рассказала исследовательница университета Осло Эмили Оуэнс в интервью Рhys.org. Она в течение семи месяцев посещала одну из средних школ. Ученая была удивлена тем, как многие дети научились из TikTok. Так, один из школьников отметил, что лучшая часть соцсети – это короткие видео. Он отметил, что в таких сообщениях сразу сообщается суть, поэтому зрители получают только основную информацию.

"Моя цель заключалась в том, чтобы познакомиться с подростками и их телефонами. Я хотела быть с ними в комнате. Подростки в моих исследованиях говорят, что TikTok делает их счастливыми и обеспечивает комфорт. Они также воспринимают это как социальную деятельность", – делится Оуэнс .

Иногда она давала задание школьникам найти изображения в TikTok или создать собственные. По ее словам, небольшая подгруппа ребят больше занималась саркастическими, политическими и противоречивыми темами, тогда как большинство класса смотрели смешные мемы, причудливый или учебный контент.

TikTok становится социальным центром, через который они могут смотреть на мир. Некоторые подростки имели сложности в общении с людьми, которые не пользуются TikTok.

В то же время школьники знают, что если им что-то не нравится, они могут смотреть другие видео. Специалист советует родителям интересоваться у детей, что именно происходит в социальных сетях и показать, что взрослым действительно не безразлично.

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