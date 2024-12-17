Почти 70% детей проводят в интернете более 3 часов в день: результаты опроса

68% украинских детей проводят более трех часов в день в интернете. В то же время, 7% взрослых ограничивают время просмотра экранов в будни.

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Такие данные содержат результаты опроса Rakuten Viber Украина. В опросе приняло участие более 30 тысяч пользователей.

Еще 15% детей проводят в сети более 2 часов, а 9% отметили пребывание в гаджете более одного часа.

Также родители ответили на вопрос, ограничивают ли они доступ к интернету. Ответы выглядят следующим образом:

Да, всегда ограничиваю – 45%

Да, но только в будни – 7%

Могу ограничить как наказание – 15%

Ограничиваю очень редко, меня это не смущает – 6%

Не ограничиваю – 27%

Напомним, по мнению французского нейробиолога Мишеля Демюрже, дети до 6 лет не должны пользоваться гаджетами. После этого возраста они могут проводить время за экраном не более 30-60 минут в день. Ведь когда в руки мальчиков и девочек попадают телефоны, они чаще всего находятся в самых примитивных видах досуга, таких как игры, сериалы и социальные сети. Специалист отметил, что до шести лет не следует показывать детям даже мультфильмов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что известный нейробиолог объяснил, как гаджеты влияют на IQ.

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