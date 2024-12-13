Современные дети стали жертвами 'цифровой оргии': известный нейробиолог объяснил, как гаджеты влияют на IQ

Чем дольше ребенок сидит перед телевизором, в телефоне или играет в видеоигры, тем больше снижается уровень его IQ и когнитивное развитие. В частности, страдают базовые элементы интеллекта такие как речь, концентрация, память, культура и т.д. В конце концов, это приводит к значительному снижению успеваемости в школе.

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Об этом рассказал известный французский нейробиолог Мишель Демюрже в интервью BBC. Он считает, что современные дети стали жертвами "цифровой оргии".

"Меньшинство детей, спасенных от "цифровой оргии" будут обладать всеми необходимыми инструментами, чтобы рассуждать о том, как устроена жизнь, и делать правильные выводы. В то время как большинство детей с ограниченными когнитивными и культурными инструментами, так называемые "гаммы", не смогут стать образованными гражданами", – отмечает специалист.

Он объясняет, что развитие речи и умственных способностей у детей происходит в процессе живого общения. В частности, когда человеку дают информацию напрямую, его мозг отзывается, а нейроны начинают работать. Однако когда информация получается с экрана, то нейроны не реагируют или делают это гораздо меньше.

Так, объясняет нейробиолог, когда малышу называют цвет трижды подряд, он может выучить это слово. Если это слово он услышит с экрана, то ему нужно от 20 до 60 раз, чтобы его выучить.

"Обучение, интеллектуальная работа, чтение, музыка, искусство, спорт... все это значительно лучше структурирует и питает мозг, чем экраны. Потенциал пластичности мозга чрезвычайно высок в детстве и юности. Затем он начинает снижаться, становится менее эффективным. Проблема экранов в потому, что они мешают развитию мозга ребенка, делают его слабее", – отмечает эксперт.

Он добавляет, что современным подросткам не обойтись без гаджетов, однако когда они попадают к ним, это почти всегда самые примитивные виды досуга.

Ранее OBOZ.UA писал о советах нейробиолога по развитию эмоционального интеллекта у детей.

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