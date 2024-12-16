Сколько времени дети могут проводить перед экранами: рекомендации нейробиолога вас удивят

Дети до 6 лет не должны пользоваться гаджетами, после чего они могут проводить время за экраном не более 30-60 минут в день. Ведь когда в руки мальчиков и девушек попадают телефоны, они чаще всего находятся в самых примитивных видах досуга, таких как игры, сериалы и социальные сети.

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Об этом рассказал известный французский нейробиолог Мишель Демюрже в интервью BBC. Он отметил, что до шести лет не следует показывать детям даже мультфильмов.

"Что же касается общих рекомендаций, то до шести лет идеальный вариант – никаких экранов (это не значит, что вы не можете время от времени смотреть с детьми мультфильмы). С шести лет, при правильном контенте и соблюдении режима сна, – пол часа или даже час в день", – рассказал Демюрже.

Кроме того, он не советует, чтобы у детей было время перед экранами перед школой, вечером перед сном или во время общения с другими людьми. Более того, в спальнях не должно быть телевизоров.

По словам специалиста, сейчас это проблема, ведь родители постоянно подключены к своим смартфонам и планшетам.

По последним результатам исследования, двухлетние дети в среднем проводят время за экранами почти три часа в день, восьмилетние – около пяти, подростки – более семи часов.

"Это означает, что к 18 годам наши дети проведут перед экранами 30 школьных лет или 16 рабочих, работая полный рабочий день", – отмечает Демюрже.

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