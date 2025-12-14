Что такое одоробло? Жители разных регионов Украины поделились своими версиями

В сети обсуждают значение слова "одоробло". Жители разных регионов Украины предлагают свои варианты.

Кто-то пишет о том, что это большая громоздкая вещь, кто-то приводит пример статуи в городе Харьков, другие указывают, что это что-то некрасивое или неудобное. Обсуждение продолжается под постом пользователя социальной сети Threads Саксоник Юлии с ником doctor_saxonik.

"Одоробло. Огромная неудобная вещь. Типа чемодан совковый или ванна из чугуна. Или диван, занимающий всю комнату", "Одоробло, употреблялось как синоним слова некрасивый, неудобный, некрасивый, непривлекательный", – пишут пользователи из Киевской, Сумской, Полтавской областей.

Пользователь из Харькова поделился картинкой статуи, которую планировалось поставить в городе на площади Свободы, и рассказал, что местные жители называли эту идею именно "одороблом".

А по словам пользователя из Запорожской области, у них так называли неуклюжего человека.

Если же обратиться к словарям, то у слова "одоробло" действительно есть несколько значений. Сайт slovnyk.ua описывает это слово, как:

Большой, громоздкий предмет;

Пренебрежительное обращение к неуклюжему человеку.

