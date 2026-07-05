Что такое 'ошиток'? Ответ удивит даже некоторых рыбаков

Когда-то мы рассказывали, чем отличается "рибалка" от "риболовлі" и какое отношение они имеют к "рибальні". Но далеко не каждый любитель посидеть с удочкой на берегу реки знает, что означает в украинском языке слово "ошиток", хотя мог неоднократно им пользоваться.

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Показать на практике, что это такое, решила в своем TikTok пользовательница по имени Виктория Струсь. Девушка пошла со своим дедушкой на рыбалку и показала, как он ищет этот самый "ошиток". OBOZ.UA попытался разобраться, что это такое.

В словарях этого существительного не найти. Однако на справочных ресурсах толкование найти можно. Ошитками в некоторых регионах называют личинки ручейников. Это родственники бабочек, крылья которых покрыты не чешуйками, а волосками. Их куколки, пока они созревают до взрослой формы, покрывают себя выделениями из прядильных желез, похожим на нить. Получающаяся конструкция называется "чохлик", а само существо словно зашивает себя внутри него. Вероятно, так и возникло это название.

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Рыбаки ищут эти "чохлики", чтобы извлечь из них личинку. Ее затем используют в качестве наживки для рыбы.

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