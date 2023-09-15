Что такое параллельное обучение, или Как получить два высших образования в Украине одновременно и какие нюансы

Многие студенты, которые уже учатся в высших учебных заведениях, со временем могут разочароваться в своем выборе, но бросать обучение не решаются. В современных условиях не нужно ожидать получения диплома, чтобы поступить в другой вуз и овладеть новой специальностью.

OBOZREVATEL собрал информацию, что такое параллельное обучение, когда можно получить высшее образование бесплатно и какие условия обучения в двух университетах одновременно.

Получить вторую профессию можно благодаря параллельному образованию, рассказывают в "ЗНО Клуб". Однако следует отличать "второе высшее" и "параллельное".

Что такое параллельное образование и его отличия от второго высшего

Если студент уже имеет на руках диплом и желает поступить в вуз снова – это будет второе высшее образование. Когда же на последних курсах ученик решил учиться в еще одном заведении – образование будет параллельным.

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В случае обучения в двух вузах – второе будет заочным и начинается не с первого курса. Также для параллельного образования выделяют определенное количество мест, поэтому нужно быть готовыми к прохождению конкурса, рассказали в издании.

Можно ли учиться на бюджете в двух учебных заведениях

Когда студент учится в одном вузе на бюджете, в другом получать знания на таких же условиях не получится, рассказывает Bitlex. Кроме этого, должны отличаться и специальности, которые хочет получить ученик. Также, если у абитуриента уже есть одно высшее образование, полученное бесплатно, получить второе таким же образом не выйдет.

Однако попасть на бюджет в два разных учебных заведения все же можно, единственное условие – степень их аккредитации должна отличаться. Так, например, можно бесплатно учиться в университете и параллельно в колледже, рассказывают на сайте сервиса "Консультант".

"Можно одновременно учиться в университете и колледже на бюджетных местах, если специальности не пересекаются. Например, если вы учитесь на третьем курсе университета по специальности "Менеджмент", то можете поступить в колледж на специальность "Бухгалтерский учет" или "Маркетинг". Но если специальности пересекаются (например, "Право" в университете и "Юриспруденция" в колледже), то одновременное обучение на бюджетных местах будет невозможным", – рассказывает специалист сервиса.

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