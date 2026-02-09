Что такое пащекувати на украинском: проверьте себя

Украинский язык наполнен большим количеством интересных слов, значение которых знает даже не каждый украинец. Одним из таких является слово "пащекувати".

О нем в своей подборке в Instagram вспомнил музыкант и популяризатор украинского языка Рами Аль Шаер. В комментариях к ролику он ответил, что это слово означает вызывающе высказываться, кричать.

Если же обратиться к словарям, то это слово характеризуют, как разговорное. И означает оно "говорить недоброжелательно, злобно, бессодержательно". Об этом пишет сайт slovnyk.ua.

