Как сказать на украинском 'поставщик'

В бытовом украинском языке довольно часто можно услышать слова, которые имеют окончание "щик". Однако этот суффикс не присущ нашему правописанию, и все эти слова с его использованием являются калькой с русского.

Чаще всего, такие слова встречаются среди названий профессий: поставщик, фрезеровщик, перенощик, пиарщик. На самом деле в украинском есть свои замечательные соответствия: постачальник, фрезерувальник, переносник, піарник, пишет Facebook-страница "Рух за мову".

Так, на украинском стоит говорить именно поставщик, когда речь идет о лице или организации, которая поставляет или доставляет какой-либо товар. Синонимами, в зависимости от контекста, могут быть: производитель, провайдер, продавец.

