Кон'юктура, кон'юнктура или кон'єктура? Как пишется это слово на украинском и что оно означает

В украинском языке, кроме собственных слов, также есть немало заимствованных из иностранных. Они приживаются и используются как в деловом, так и в повседневном общении, однако не все всегда правильно их пишут или понимают значение.

Видео дня

Сегодня в своем материале OBOZ.UA расскажет о слове "конъюнктура". Довольно часто его пишут без "н" в середине слова – конъюнктура", или же через "е" – конъюнктура. Что касается последнего варианта – то он действительно правильный, однако значение слова уже совсем другое.

Итак, как отмечает толковый словарь украинского языка Slovnyk.ua, кон'юнктура – это совокупность определенных условий, стечение обстоятельств, положение вещей, способное влиять на решение, решение какого-либо дела, вопроса и тому подобное. Этот термин происходит от латинского "conjungo", что означает "соединяю", "связываю".

Однако в украинском языке также употребляется довольно похожее по звучанию слово – кон'єктура. Оно происходит от немецкого "konjektur", что, в свою очередь – от латинского "conjecture" ("предположение", "догадка").

Как пишет сайт kulturamovy, это слово имеет узкое поле применения и означает "восстановление испорченных мест в тексте" или "расшифровка текста, который не поддается прочтению". Чаще всего этот термин используют языковеды, изучающие вопросы исторической грамматики.

Ранее OBOZ.UA писал о том, чем заменить словосочетания "точка зрения" и "в целом", ведь они являются калькой с русского.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!