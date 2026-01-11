Что такое 'п'єц': значение украинского слова

Украинский язык богат диалектными словами, которые хранят историю регионов и быта. Часто они вызывают удивление у тех, кто с ними не сталкивался раньше. Одно из таких слов – "п'єц".

Его можно услышать на западе Украины, а также встретить в литературе конца ХІХ – начала ХХ века. На самом же деле это слово имеет вполне понятное значение и глубокие языковые корни. Что означает эта лексема – читайте в материале OBOZ.UA.

Слово "п'єц" – это диалектизм украинского языка, синоним к общеупотребительному слову "піч". Оно зафиксировано в украинских словарях как разговорное или диалектное и не является ошибочным. Происходит это слово из польского языка – piec, что буквально означает "печь".

В языковой традиции Галичины, а особенно Львова, "п'єц" употребляли для обозначения кафельной печки для отопления, характерной для городских домов. Такие пьецы до сих пор можно увидеть в старых львовских каменицах – они были не только источником тепла, но и важным элементом интерьера.

Слово "п'єц" активно входит во фразеологию:

"Забыть зажечь пьец" – не растопить печь.

"Дать на пьец" – сильно побить (образ происходит из бани, где на раскаленный пьец льют воду).

"Держись пьеца" – пожелание держаться достойно, по совести, быть сильным.

В художественных текстах конца XIX века можно встретить и производные слова. В частности, в произведениях Ивана Франко встречается слово "п'є́цух", которым называли ленивого человека.

Интересно, что "піч" или "п'єц" употреблялись также как условная мера количества. Выражение "полный пьец хлеба" означало объем того, что можно испечь или сварить за один раз в печи. Подобные обороты встречаются в фольклоре.

