Что такое "пістончик"? Ответ может вас удивить

Иногда бывает так: ставишь слово в уменьшительно-ласкательную форму и получаешь совсем иное значение. Скажем, знаете ли вы, что в украинском языке слово "пістон", если перевести его в деминутив перестает быть многозначным?

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OBOZ.UA решил полистать словари, чтобы выяснить, что означают оба слова. И чем они отличаются.

Итак, "пістон" – это многозначное существительное. В военном деле оно обозначает небольшой колпачок с взрывчатым веществом, от удара по которому воспламеняется пороховой заряд в патронах или снарядах. Когда-то даже были игрушечные пистоны, которые громко трещали, если зарядить их в специальное детское ружье или пистолет. А вот в медных духовых инструментах "пістоном" называют клапан. Также это может быть небольшая металлическая оправа определенной формы, которую механически прикрепляют, пробивая при этом отверстие в коже, картоне и т. п.

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Если же мы придадим этому слову уменьшительно-ласкательную форму – "пістончик", то получим разговорное название специального металлического или пластикового наконечника шнурка, предназначенного для того, чтобы облегчить втягивание шнурков в обувь или текстиль, а также защитить концы шнурков от расплетания. Синонимами слова "пістончик" являются "набалдашник", "ошнурівка" либо "еглет".

Присмотритесь к своему гардеробу. На ваших кроссовках, ботинках, худи, куртках, сумках и других вещах точно есть "пістончики". Кстати, раньше они были в основном металлические, а сейчас чаще можно встретить пластиковые.

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