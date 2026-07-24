Что такое 'октоторп'? Вы видите этот символ каждый день

Этот символ вы видите и используете каждый день. Он встречается в музыке, программировании, широко распространен в онлайн-общении. Но знаете ли вы, как он называется на украинском языке?

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На самом деле, у него много имен. Но, как выяснил OBOZ.UA, настоящее техническое название символа, напоминающего решетку, – октоторп. Слово состоит из двух корней. Первый – это латинское слово octo, то есть "восемь", вероятно, потому что у символа восемь концов. Второй выводят от среднеанглийского thorp – "деревня", но эта версия не является на 100% точной.

Любители общения в соцсетях и мессенджерах знают его как знак хэштега. Музыканты называют его диезом – он повышает ноту, стоящую после него, на полтона. Для программистов этот знак называется "шарп". В различных языках программирования он выполняет немало важных функций. В англоязычных странах его принято ставить там, где мы в Украине используем вот такой знак номера №. А для американцев он еще и означает вес в фунтах. Этот символ размещают на клавиатурах кнопочных телефонов – даже не мобильных. Мы видим его также на домофонных системах и пультах сигнализации. Этот знак окружает нас буквально повсюду.

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Считается, что этот символ происходит от знака ℔, который является аббревиатурой римского термина libra pondo, что переводится как "вес в фунтах". Сокращение lb печаталось в виде специальной лигатуры ℔ с горизонтальной чертой посередине, которая указывала на то, что это аббревиатура. В конце концов, для большей ясности символ упростили, наложив две горизонтальные черточки (=) на две косые (//).

В типографском деле знак, похожий на #, используют на полях в качестве корректурного символа, указывающего на необходимость поставить пробел между двумя словами. Об этом упоминается в книге Джозефа Моксона "Mechanik Exercises" (1683 год), в труде Филиппа Лукомба о книгопечатании (1770 год), а также в редакции Словаря Ноа Уэбстера за 1847 год под руководством Чонси А. Гудрича.

В некоторых немецких бухгалтерских рукописях XVI века знак номера (№) писали в виде буквы N с двумя дополнительными декоративными линиями. Символ, напечатанный подобным образом, описывается как знак "номера" в трактате по бухгалтерскому учету за 1853 год, а его двойное значение (номер и фунт) упоминается в учебнике по бухгалтерскому учету 1880 года. В немецкоязычных источниках 1873 или 1892 годов этот символ также фигурирует в значении "дукат" (Ducaten) или "номер" (Nummer).

Как видно, история этого символа очень древняя и даже не до конца изучена. А само слово "октоторп" в 1968 году придумали сотрудники лаборатории Bell Telephone Laboratories, которые хотели добавить одиннадцатую и двенадцатую клавиши на телефонную панель и нуждались в названиях для этих символов. Впервые в американских патентах слово "октоторп" появилось в заявке от 1973 года. В этом же документе другую телефонную клавишу – звездочку – называют "секстилем" или "астериском"

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что феномен украинской грамматики больше всего поразил шведа, изучающего наш язык – он назвал его очень красивым и даже элегантным.

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