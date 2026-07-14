'Шведский папа' назвал феномен в украинской грамматике, который его поразил: такого нет в английском и шведском языках

Шведский юрист и политолог Якоб Дангур уже около трех лет активно изучает украинский язык, о чем рассказывает в блоге "Шведский папа", и за это время успел определить и свою любимую, и самую сложную его особенность. Как мы отмечали ранее, самым сложным для него оказались наклонение глаголов.

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А вот любимым феноменом украинской грамматики Дангур назвал звательный падеж. Об этом он рассказал в эксклюзивном комментарии для OBOZ.UA.

По словам блогера, наличие такого особого падежа его очень интересует. Мужчина, свободно говорящий на родном шведском, а также на английском, отметил, что в этих языках такой формы существительных не встретишь. "А мне это звучит очень-очень красиво. "Гей, дружино, що ти робиш?" Это очень хорошее качество языка – звательный падеж", – сказал Дангур. Он назвал этот падеж элегантным.

Шведский папа женат на украинке по имени Юлия и воспитывает с ней троих детей. С двумя дочерьми и сыном он старается общаться исключительно на украинском языке, хотя признался, что ему до сих пор не хватает словарного запаса, чтобы выразить все, что у него на уме.

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Что такое звательный падеж

Звательным падежом называется косвенный падеж существительного, обозначающий обращение к определенному лицу или предмету. Украинский язык перенял его от старославянского, где такая форма фиксировалась еще в XI веке в таких текстах, как Остромирово Евангелие, Изборники Святослава и даже граффити на стенах Софии Киевской.

Среди славянских языков звательный падеж существует в болгарском, польском, словацком и чешском. А, скажем, в русском языке его нет. В той или иной форме звательный падеж можно встретить в греческом, литовском, латышском, румынском, грузинском и некоторых других языках. В целом он действительно встречается не очень часто и является интересной особенностью и изюминкой речи.

Полный текст интервью шведского папы для OBOZ.UA читайте здесь.

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