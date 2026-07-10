'Шведский папа', который уже три года изучает украинский язык, назвал самую сложную тему в грамматике

Украинский язык считается очень сложным для изучения, как и любой другой, в котором значение слова напрямую зависит от того, из каких частей (префиксов, суффиксов, окончаний) оно состоит. И у каждого иностранца, изучающего украинский, есть своя самая сложная тема в грамматике. О своем камне преткновения рассказал шведский юрист и политолог Якоб Дангур, который изучает наш язык около трех лет.

Видео дня

Мужчина воспитывает с женой-украинкой троих детей и ведет Instagram под ником "Шведский папа". Дангур дал OBOZ.UA эксклюзивное интервью, в котором рассказал, что наибольшие трудности у него вызвало не склонение существительных, которое часто является самым сложным для иностранцев. Он признался, что больше всего его сбивает с толку система видов глагола.

"Самой сложной для меня оказалась система видов глаголов, хотя она и очень удобна и интересна. Например, "їсти" – "поїсти". Для моей жены это естественно, она никогда не задумывается над феноменом совершенного и несовершенного видов. А вот для меня это настоящий вызов", – поделился мужчина.

Главные истории дня

Он также обратил внимание на богатство украинского языка, из-за которого иногда испытывает недостаток лексики для точной передачи оттенков значений. А еще сравнил украинский с русским, не в пользу последнего. "Я интересуюсь иностранными языками, в свое время изучал арабский, немецкий, французский и турецкий. Также самостоятельно изучал русский, благодаря которому и открыл для себя украинский язык – он мне понравился гораздо больше", – сказал Дангур.

Шведский папа рассказал, что впервые столкнулся с украинским языком, когда почти год жил в Украине. "Тогда я только слышал этот язык вокруг, поскольку работал удаленно на шведскую компанию и не имел необходимости им пользоваться", – описал он свой опыт.

Но около трех лет назад Дангур активно взялся за изучение украинского. "Сейчас я стараюсь каждый день разговаривать на украинском с детьми, а также общаться на нем, когда мы встречаемся с украинскими друзьями. И это для меня совершенно новый опыт", – признался мужчина.

Кстати, о склонении существительных. OBOZ.UA ранее объяснял, когда в родительном падеже единственного числа должно стоять окончание -а, а когда -у (предмета или предмету) – в этой теме порой путаются даже филологи.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!