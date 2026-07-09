Дети гуляют по 7 часов, домашнее обучение под запретом и многомиллионные штрафы за прогулы. 'Шведский папа' – об образовании в Швеции и украинском языке дома

Шведский юрист и политолог Якоб Дангур ведет блог в Instagram под ником "шведский папа", где общается со своими тремя детьми исключительно на украинском языке. В эксклюзивном интервью OBOZ.UA он рассказал, почему решил ежедневно изучать и использовать наш язык, что больше всего впечатлило его в Украине во время проживания здесь с будущей женой и какие аспекты изучения оказались самыми сложными.

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Кроме того, Якоб поделился интересными фактами о Швеции: запрет на домашнее обучение, семичасовые прогулки на свежем воздухе и то, какими дети выходят из шведских детских садов. Также читайте об уроках выживания в школе, неожиданно важном учебном предмете и штрафах в размере более трех миллионов гривен за прогулы.

– Якоб, как вы познакомились со своей будущей женой?

– Это очень интересная история. Я приехал в Киев в 2015 году – именно там мы встретились и влюбились друг в друга. Потом я почти год прожил в Украине, поскольку мы ждали для нее разрешения на проживание в Швеции, хотя сначала думали, что этот процесс займет всего несколько месяцев. Сейчас наш выбор кажется вполне логичным, наверное, это судьба. Кроме того, у нас сразу совпали ценности. Жена всегда глубоко интересовалась украинской культурой и сумела увлечь ею и меня. Я чрезвычайно счастлив, что все сложилось именно так.

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– Что вы знали об Украине до того, как посетили ее? Какие украинские обычаи и традиции вам больше всего понравились?

– Я всегда очень интересовался спортом и помню, как впервые увидел Украину по телевизору, когда Инесса Кравец установила мировой рекорд по легкой атлетике в 1995 году в Гетеборге, в Швеции.

Что касается традиций, то меня больше всего тронуло уважение к пожилым людям в Украине и особая связь между бабушками и внуками. У вас довольно интересно празднуют Рождество и Пасху, также я знаю о празднике Ивана Купала. А еще в 2014 году я посещал курс лекций об Украине в Стокгольмском университете. Там рассказывали о древнем обычае, когда девушка дарит тыкву парню, за которого не хочет выходить замуж. Именно эти лекции переключили мое внимание с изучения русского языка на украинский.

У нас в Швеции ничего подобного и близко нет (улыбается). Мне в целом очень понравилось жить в Украине. Мы успели пожить в разных местах: в Черновцах, Киеве и в Рокитном на Ривненщине.

– Почему вы решили изучать украинский язык?

– Я интересуюсь иностранными языками, в свое время изучал арабский, немецкий, французский и турецкий. Также самостоятельно изучал русский, благодаря которому и открыл для себя украинский язык – он мне понравился гораздо больше.

– Что для вас было самым сложным в изучении украинского языка? Чаще всего слышу от иностранцев, что это падежи.

– Сначала я тоже думал, что падежи, ведь ни в моем родном языке, ни в других, которые я изучал, их нет. Но самым сложным для меня оказалась система видов глагола, хотя она и очень удобна и интересна. Например, "есть" – "поесть". Для моей жены это естественно, она никогда не задумывается над феноменом совершенного и несовершенного видов. А вот для меня это настоящий вызов (улыбается). А еще украинский язык настолько богат, что мне иногда просто не хватает слов, чтобы выразить все оттенки значений.

– Сколько времени вы уже изучаете украинский язык?

– Активно – около трех лет. Когда я почти год жил в Украине, то только слышал ее вокруг, но поскольку работал удалённо на шведскую компанию, необходимости учить язык не было. Сейчас я стараюсь каждый день разговаривать на украинском с детьми, а также общаться на нем, когда мы встречаемся с украинскими друзьями. И это для меня совершенно новый опыт.

– Якоб, у вас трое детей. Поговорим о дошкольном и школьном образовании в Швеции. С какого возраста детей обычно отдают в детский сад?

– В детский сад можно ходить уже с одного года, но это по желанию. Обязательным является обучение в школе, туда дети идут с шести лет. Наша старшая дочь, например, пошла в детский сад в два года, средний сын – почти в полтора, а младшая – ближе к двум годам. То есть это исключительно выбор родителей. При особых обстоятельствах ребенка можно отдать и с десяти месяцев, но не раньше.

Ясельных групп в нашем понимании здесь нет, ведь в Швеции декретный отпуск длится 480 дней на обоих родителей, и каждая семья распределяет его по-своему. Обычно самые крупные выплаты начисляются в течение первого года, а в целом использовать декретные дни можно до тех пор, пока ребенку не исполнится 12 лет. Однако есть условие: до четырех лет нужно потратить так, чтобы на будущее осталось не более 100 дней.

– Распространена ли практика, когда учителя и воспитатели снимают процесс обучения или досуга детей, а затем выкладывают фото и видео в родительские чаты?

– В Швеции запрещено снимать детей. Иногда воспитатели в детском саду могут прислать очень короткое видео, но так, чтобы не было видно лиц. У нас общение координируется через родительские кооперативы, где нужно помогать несколько раз или хотя бы раз в месяц. Именно для этого мы и переписываемся в чате WhatsApp – чтобы при необходимости иметь возможность подстраховать друг друга или поменяться дежурствами. Однако это исключительно наш выбор – быть частью такого кооператива.

К тому же государство финансово поддерживает эти объединения. Но раз в неделю родителям нужно готовить детям еду с собой, потому что каждую пятницу они ходят в походы в лес или ездят на экскурсии за пределы детского сада — например, в музей или театр.

В Швеции нет частных детских садов в том смысле, как в Украине. То есть по форме управления они существуют, но плата за них фиксированная и составляет максимум до 200 евро на ребенка (около 101 200 грн). На них, как и на муниципальные, средства выделяет государство.

– Помню, в Instagram вы показывали один из таких дней, когда провели с детьми на улице целых семь часов.

– Моя младшая дочь обожает гулять (улыбается). Но для этого нужна очень теплая и удобная одежда, которая позволит детям долго оставаться на свежем воздухе. Конечно, если идет ливень или сильный снегопад, они укрываются в помещении.

В целом шведские дети ежедневно проводят на улице не менее трех часов. Когда я был маленьким и жил в центре Стокгольма, то почти не бывал на улице, поэтому считаю, что детям гораздо интереснее и полезнее быть на природе.

– Какими выходят дети из шведских детских садов? Что они уже умеют и знают?

– Я уверен, что шестилетние дети в Украине знают больше, чем их сверстники в Швеции. Здесь в детских садах делают акцент на базовых вещах: социализации, умении играть и общаться с другими, самостоятельности. Ребёнка учат одеваться, обуваться, общаться с воспитателями и концентрироваться на заданиях, а не дают какие-то академические знания. Детский сад – это исключительно подготовка к школе.

– Сколько длится учебный год в школе и когда у учеников каникулы?

– Учебный год длится с августа по июнь. Кстати, это еще один пример в ответ на ваш вопрос о том, что было самым сложным в украинском языке, – выучить названия месяцев (улыбается). Мнедо сих пор приходится на мгновение задуматься, прежде чем назвать какой-либо из них.

Летние каникулы длятся девять недель. Также дети отдыхают неделю осенью, две недели зимой и неделю весной – последние у нас называют спортивными каникулами. Кроме того, у школьников дополнительно есть неделя отдыха на Пасху.

– Сколько длится урок и как и где проходят перемены?

– Дочь рассказывала, что урок может длиться час, если это, например, физкультура. Но в целом занятия часто длятся по 45 минут, а перерыв между ними – двадцать минут. На обед ученикам отводится полчаса. Во время перерывов дети обычно играют на улице или читают книги.

– В Швеции, как и в Финляндии, школьные обеды бесплатные?

– Да, бесплатные, и это очень хорошо для семей с ограниченными финансовыми возможностями. Я думаю, что нашим детям нравится еда в школе.

– А что входит в школьный обед?

– По-разному. Иногда это мясные блюда, например, фрикадельки, иногда это просто спагетти или макароны. Раз в неделю ученики едят суп, также есть рыба, овощи, фрукты. На перекус (ланч) детям дают бутерброд с маслом или с сыром. Поскольку я люблю украинские блюда, то дома мы готовим их детям.

– Задают ли в школе домашние задания?

– Да, но по сравнению с Украиной – это мелочи (улыбается). Например, нашей старшей дочери восемь лет, и ей задают домашнее задание только раз в неделю. А сын сейчас в нулевом классе, так что у него заданий вообще нет.

– В Португалии, кстати, тоже задают домашние задания только раз в неделю. Моя младшая дочь – ровесница вашей. А как насчет воспитательного процесса в шведских школах? Воспитывают ли детей учителя?

– Да, мы в некотором смысле исключение (улыбается). На мой взгляд, в Швеции воспитание очень спокойное, неспешное и нестрогое – все для того, чтобы у детей было достаточно времени побыть детьми. Возможно, для кого-то такой темп слишком медленный, мол, нужно равняться на другие европейские страны, но я не считаю это слабостью нашей системы.

Жена часто говорит: "Якоб, ты не учился в украинских школах, поэтому не представляешь, насколько это большая разница" (улыбается). Здесь учитель в школе может быть настоящим другом для детей. Например, сейчас наши дети обожают школу, а что они будут думать в будущем – мы не знаем. Наша дочь очень сообразительная, и не исключено, что когда она вырастет, то сочтёт шведскую школу слишком лёгкой для себя.

– Во многих европейских странах ощущается нехватка педагогов. Хватает ли учителей и воспитателей в Швеции?

– Такая проблема действительно была. Однако сейчас государство, чтобы изменить ситуацию, существенно повысило им зарплату, поэтому дефицит уменьшился.

– Как в школах относятся к опозданиям? Есть ли штрафы за прогулы?

– В Швеции нет штрафов за обычные опоздания, но если дети вообще не ходят в школу, у родителей будут серьёзные проблемы. Всё очень строго, ведь домашнее обучение здесь запрещено. Рекордный штраф за многолетнее отсутствие детей на уроках, когда они учились дома, составил 730 тысяч шведских крон (3,3 млн грн).

Во время пандемии коронавируса некоторые семьи оставались, например, в Таиланде или Южной Америке, а по возвращении их ждал штраф в несколько тысяч евро. Государство обосновало это тем, что правительство организовывало эвакуационные рейсы, поэтому все граждане должны были вовремя вернуться в Швецию. Недавний случай: семья уехала на 24 дня в Таиланд, и им начислили 24 тысячи крон штрафа (чуть больше 110 тысяч гривен) — по тысяче крон за каждый пропущенный день.

Как политолога и юриста меня глубоко интересует тема личной свободы и прав родителей. Поэтому я считаю, что в Украине ситуация в этом плане лучше, ведь домашнее обучение там абсолютно легально.

– Встречаются ли случаи буллинга в шведских школах?

– К сожалению, да. Как юрист я получал жалобы на издевательства, но мои дети с этим пока не сталкивались. Но кто знает, что будет дальше? На мой взгляд, сейчас ситуация намного лучше, чем во времена моего обучения, когда издевательства считались нормой.

– Прочитала в Threads интересный пост об уроках выживания в Швеции. Пишут, что летом дети занимаются спортивным ориентированием в лесу, а зимой отрабатывают действия на случай, если провалились под лёд, – даже прыгают в воду в обычной одежде. Когда ребенок оказывается в проруби, учитель разговаривает с ним, задает вопросы, чтобы он не паниковал, а думал. Слышали о таком?

– В нашей школе уроки выживания проводят каждый четверг. Учеников учат разводить костер и правильно пользоваться ножами.

К разговору присоединяется жена Якоба – Юлия:

– То, что вы прочитали в Threads, – абсолютная правда. Учеников действительно учат ориентироваться в лесу. Прыжков в прорубь у них еще не было, это впереди, а сейчас больше зимних видов спорта – лыжи, коньки. Также детей учат готовить: они ходят в лес и готовят там на газовой горелке. Так что при необходимости наша дочь сможет сама все подключить и пожарить яичницу или испечь блины.

Еще школьники учатся шить, например, игрушки. И это занятие здесь не менее важно, чем другие предметы. Им занимаются и девочки, и мальчики – никакого разделения по полу нет. Позже у учеников будут также уроки труда, где они будут мастерить изделия из дерева или металла.

– Якоб, хочу поблагодарить вас за интервью и за то, что вы разговариваете на украинском языке со своими детьми. Это очень ценно! И вам, Юлия, спасибо за помощь.

– Я хочу, чтобы наши дети были украинскими и шведскими патриотами, поэтому им необходимо говорить на украинском языке!

Юлия:

– Якоб очень "топит" за украинский язык, детям нельзя говорить со мной по-шведски. Как только услышит даже из другой комнаты, сразу кричит: "Я слышу, что вы говорите по-шведски!" (смеется). В нашем доме украинский язык очень важен.

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