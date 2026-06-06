Дети мало читают, не учат стихов, но хорошо знают английский язык: украинка сравнила школы в Украине и Португалии

Украинский педагог Анастасия Пономарь, которая вместе с ребенком переехала в Португалию после начала полномасштабной войны, поделилась собственными наблюдениями относительно тамошнего образования. По ее словам, португальская школа существенно отличается от украинской – прежде всего подходами к обучению, дисциплине и роли учителя.

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В своем интервью для OBOZ.UA Пономарь, дочь которой сейчас учится в 5 классе, назвала одним из ключевых отличий общую атмосферу в классе. "Португальская школа менее требовательна и гораздо более демократична. Это проявляется во всем – от внешнего вида учеников до расстановки парт или дисциплины на уроках. Все проходит значительно свободнее и спокойнее", – поделилась она.

По словам педагога, когда ее дочь пошла в португальскую школу, то она обратила внимание, что в первых классах акцент делают не на оценках, а на комфорте ребенка. "Главное, чтобы у ребенка было хорошее настроение, а о какой-то серьезной академической успеваемости тогда даже речь не шла", – рассказала Анастасия.

В то же время, по ее словам, такая мягкость не означает полного отсутствия учебного процесса. Дети не боятся проверок знаний и воспринимают их спокойно. Способствует то, что ученики активно вовлечены в различные активности и в целом с удовольствием посещают занятия.

Однако есть и моменты, которые стали для украинки неожиданными. В частности, Пономарь удивило, что в Португалии дети значительно меньше читают и не учат стихов наизусть. "Ученики абсолютно не учат стихов... мне кажется, что школьники в целом мало читают", – сказала она, добавив, что в Украине чтению уделяют больше внимания.

Еще одно отличие, на которое женщина обратила внимание – это преподавание истории. Если в украинских школах материал обычно подается хронологически от древнейших времен до современности, то в Португалии подход другой. "Они проходят периоды как бы по кругу, то есть глубже и шире", – объяснила Пономарь.

Зато сильной стороной португальского образования женщина назвала уровень английского языка. "Здесь почти все дети свободно разговаривают на нем на улице... в школе он преподается на вполне должном уровне", – отметила Анастасия.

Что касается организации учебного процесса, то украинский педагог обратила внимание на интересное распределение обязанностей между работниками школы. В Португалии учитель не перегружен дополнительными функциями. "Учитель преподает только свои предметы. На переменах за детьми присматривают школьные помощники... в группе продленного дня с учениками работает уже совсем другой воспитатель", – объяснила наша собеседница. Такой подход, по ее словам, значительно уменьшает нагрузку на педагогов, в отличие от Украины, где учителя часто совмещают несколько ролей.

Важной частью школьной жизни, по словам Пономарь, являются кружки, которым в школе отводится вторая половина дня. Дети могут выбирать различные занятия – от спорта до творчества. "У них есть даже свой школьный огород", – рассказала женщина. При этом многие активности остаются доступными по цене или даже бесплатными.

Еще одним плюсом, хотя и довольно необычным для украинских родителей Анастасия назвала то, что в Португалии родители не имеют свободного доступа к территории школы, что объясняется вопросами безопасности. "На самом деле я их понимаю, ведь чем меньше посторонних на территории, тем легче контролировать безопасность детей", – объяснила Пономарь.

Похвалила она и португальские учебники. Они оказались более современными на вид, интересными для изучения. Их ученики получают бесплатно по специальной системе и после завершения года возвращают.

Что касается дисциплины, то, по словам нашей собеседницы, она менее жесткая, чем в Украине. Например, за плохое поведение ученикам могут дать задание переписать правила школы. В то же время серьезных наказаний или штрафов нет, а к опозданиям в младших классах относятся довольно снисходительно.

Несмотря на все различия, украинка не считает португальскую систему образования слабее. "Она просто немного другая", – подытожила Пономарь. По ее словам, каждая модель имеет свои преимущества: украинская – более академическая и требовательная, португальская – ориентирована на комфорт ребенка и практические навыки. Такой опыт, убеждена женщина, может быть полезным для Украины, особенно в части уменьшения нагрузки на учителей и создания более дружественной образовательной среды для детей.

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