Лыжи с 2 лет и запрет парт: почему детсады в Австрии культивируют 'дикое' детство, а закон это поддерживает

В Австрии дети еженедельно катаются на лыжах с двухлетнего возраста в детском саду, получая бесплатные абонементы лыжной школы. Этот "дикий" и авантюрный опыт в раннем детстве закреплен в законе.

Видео дня

Все учреждения дошкольного образования должны достигать своих образовательных целей, включая любую форму обучения, подобного школьному. "Никаких формальных академических тренировок. Никакого сидения на месте за партой. Это не просто философия или тенденция", – делится одна из мам Эмма Санчез Смит.

Программа задокументирована официальной базой данных образования и внедрена в девяти австрийских провинциях. Вместо обучения, национальная программа предусматривает шесть сфер развития ребенка в целом: эмоциональную и социальную компетентность, этические ценности, язык, движение и здоровье, творческое самовыражение и природу. По словам женщины, дети двигаются, строят, играют, лазают, творят, выходят на улицу при любой погоде, а в альпийских регионах садятся на автобус в горы со своими учителями, ведь в Австрии лучший класс, чем любая комната с четырьмя стенами.

Согласно взглядам педагога Марии Монтессори, человеческий мозг и тело развиваются через движение и физические последствия. Через 20-30 минут сидения 80% крови в теле накапливается в бедрах, лишая мозг кислорода именно в тот момент, когда детям нужно обучение. Школьники, которые регулярно проводят время на свежем воздухе, в физически сложных условиях, демонстрируют лучшее внимание, сильную эмоциональную регуляцию, более низкую тревожность и лучшие социальные навыки, чем те, кто находится в обычных помещениях.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в сети завирусилась ссора трех детей в Китае, которая на 100% передает природу взрослых.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!