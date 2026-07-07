Как правильно – "предмета" или "предмету", "іспита" чи "іспиту"? Это простое правило поможет вам запомнить
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Родительный падеж единственного числа существительных II склонения мужского рода – ночной кошмар не только для обычных носителей языка, но и для профессиональных филологов. Как запомнить, какое у него должно быть окончание – -а/-я или -у/-ю? К счастью, существует довольно простое и понятное правило украинского языка, которое поможет лучше сориентироваться.
OBOZ.UA рассказывает, что это за правило. И напоминает, какие именно слова относятся ко II склонению мужского рода.
Итак, к II склонению в украинском языке относятся существительные мужского и среднего рода: мужского – в именительном падеже единственного числа с нулевым окончанием или с окончанием -о, среднего – с окончанием -о, -е, -я. Сейчас нас интересует исключительно мужской род.
Окончания -а/-я в таких существительных пишем, когда значение существительного – конкретный, четко очерченный предмет или понятие. Это могут быть:
- названия существ (син, кінь, голуб);
- полностью видимые зрением предметы и объекты (ключ, трактор, дуб, пагорб);
- части тела (палець, лоб);
- дни недели и месяцы (понеділок, жовтень);
- названия населенных пунктов (Конотоп, Кременчук, Нью-Йорк);
- названия мер и величин (метр, кілограм);
- научные термины (атом, суфікс).
Если речь идет о нечетко очерченных понятиях, в таком случае используем окончания -у/-ю. К таким понятиям относятся:
- предметы и объекты, которые невозможно полностью охватить взглядом (шлях, космос, ліс, Буг);
- названия крупных сооружений (завод, стадіон);
- географические названия территорий (Крим, Казахстан);
- собирательные названия (горох, пісок);
- названия веществ (граніт, кисень);
- явлений (грім, вітер);
- действий (біг, розгляд);
- состояний (сон, гнів);
- абстрактных понятий (прогрес, мир) и т. д.
Что касается географических названий, стоит запомнить один лайфхак. Если город и страна (или другая крупная территориальная единица) называются одинаково, то город в родительном падеже будет иметь окончание -а/-я, а страна – -у/-ю:
столиця Алжиру, но гамірний центр Алжира;
пам’ятки Рима, но завоювання Стародавнього Риму;
мер Нью-Йорка, но губернатор штату Нью-Йорку.
А также объясняем, как правильно ставить в родительный падеж слова из заголовка этой статьи. "Предмет" – понятие конкретное и осязаемое, поэтому "предмета". А "іспит" – это нечто абстрактное, поэтому "іспиту".
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