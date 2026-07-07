Как правильно – 'предмета' или 'предмету', 'іспита' чи 'іспиту'? Это простое правило поможет вам запомнить

Родительный падеж единственного числа существительных II склонения мужского рода – ночной кошмар не только для обычных носителей языка, но и для профессиональных филологов. Как запомнить, какое у него должно быть окончание – -а/-я или -у/-ю? К счастью, существует довольно простое и понятное правило украинского языка, которое поможет лучше сориентироваться.

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OBOZ.UA рассказывает, что это за правило. И напоминает, какие именно слова относятся ко II склонению мужского рода.

Итак, к II склонению в украинском языке относятся существительные мужского и среднего рода: мужского – в именительном падеже единственного числа с нулевым окончанием или с окончанием -о, среднего – с окончанием -о, -е, -я. Сейчас нас интересует исключительно мужской род.

Окончания -а/-я в таких существительных пишем, когда значение существительного – конкретный, четко очерченный предмет или понятие. Это могут быть:

названия существ (син, кінь, голуб);

(син, кінь, голуб); полностью видимые зрением предметы и объекты (ключ, трактор, дуб, пагорб);

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части тела (палець, лоб);

(палець, лоб); дни недели и месяцы (понеділок, жовтень);

(понеділок, жовтень); названия населенных пунктов (Конотоп, Кременчук, Нью-Йорк);

(Конотоп, Кременчук, Нью-Йорк); названия мер и величин (метр, кілограм);

(метр, кілограм); научные термины (атом, суфікс).

Если речь идет о нечетко очерченных понятиях, в таком случае используем окончания -у/-ю. К таким понятиям относятся:

предметы и объекты, которые невозможно полностью охватить взглядом (шлях, космос, ліс, Буг);

(шлях, космос, ліс, Буг); названия крупных сооружений (завод, стадіон);

(завод, стадіон); географические названия территорий (Крим, Казахстан);

(Крим, Казахстан); собирательные названия (горох, пісок);

(горох, пісок); названия веществ (граніт, кисень);

(граніт, кисень); явлений (грім, вітер);

(грім, вітер); действий (біг, розгляд);

(біг, розгляд); состояний (сон, гнів);

(сон, гнів); абстрактных понятий (прогрес, мир) и т. д.

Что касается географических названий, стоит запомнить один лайфхак. Если город и страна (или другая крупная территориальная единица) называются одинаково, то город в родительном падеже будет иметь окончание -а/-я, а страна – -у/-ю:

столиця Алжиру, но гамірний центр Алжира;

пам’ятки Рима, но завоювання Стародавнього Риму;

мер Нью-Йорка, но губернатор штату Нью-Йорку.

А также объясняем, как правильно ставить в родительный падеж слова из заголовка этой статьи. "Предмет" – понятие конкретное и осязаемое, поэтому "предмета". А "іспит" – это нечто абстрактное, поэтому "іспиту".

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