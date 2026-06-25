'Півтора банана' или 'півтора банани'? Как правильно согласовать числительное с существительным: нужно знать всего два правила

Склонение и согласование числительных в украинском языке порой подводит даже опытных носителей языка. Именно поэтому соответствующие задания ежегодно задают абитуриентам на НМТ – очень уж они каверзные. Не стал исключением и 2026 год.

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О трёх заданиях на согласование числительных с существительными, которые были в тесте, рассказала в своем TikTok репетитор Наталья Сорокина. Она напомнила подписчикам два базовых правила, которые помогут дать правильный ответ на такое задание.

Первое правило гласит , что после числительных "два", "три" и "чотири" существительное ставится в именительном падеже множественного числа. Второе правило учит писать после числительного "півтора" существительное с окончанием -а или -я. Во всех трёх заданиях на НМТ этого года нужно было определить неправильный вариант ответа.

В первом задании неправильным было словосочетание "двісті сорок два дня". Поскольку оно заканчивается на числительное "два", после него должно следовать существительное в именительном падеже множественного числа: "двісті сорок два дні".

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Во втором задании ошибка закралась в строке "двадцять три кілограма". Здесь у нас есть числительное "три" и, соответственно, существительное "кілограми".

Третье задание содержало ошибку в варианте "півтора банани". Поскольку существительное после этого числительного должно иметь окончание -а или -я, здесь говорим "півтора банана".

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