Что такое "плюгавий"? Сеть удивило слово из задания на НМТ 2026 по украинскому языку

Одним из типичных заданий на НМТ по украинскому языку является тестовый вопрос на выбор правильного значения редко употребляемого, а порой и диалектного слова. Как поделилась со своими подписчиками репетитор по имени Даша, среди таких лексем может встретиться прилагательное "плюгавий".

Его она перечислила, кроме других, в своем ролике в TikTok. Подписчики преподавательницы, даже те, которые имеют значительный педагогический стаж, в комментариях жаловались, что никогда ничего подобного не слышали. Что ж, по крайней мере мы точно знаем, что эти комментаторы не читали Леся Подервянского, у которого это слово встречается. Если вам тоже не попадалось данное прилагательное, OBOZ.UA разбирался детально, что оно означает.

Репетитор растолковала его как синоним слова "огидний", то есть отвратительный. Большой толковый словарь современного языка в целом с ней согласен, хотя на самом деле такое объяснение несколько неточное. Отвратительным мы называем что-то радикально неприятное, к которому даже приближаться не хочется. А вот если смешать отвращение с пренебрежением, получится именно то, что нам нужно. Другими синонимами являются прилагательные "миршавий", "гидкий", "непоказний", "осоружний", "обридливий", "відворотний", "мерзенний", "паскудний", "шолудивий"

Представьте себе российского диктатора Владимира Путина с его лысиной, которую он стыдливо пытается зачесать остатками волос, ботинками, увеличивающими рост, и плохо посаженными, хоть и дорогими костюмами. Это будет идеальная иллюстрация прилагательного "плюгавий". Теперь вы точно никогда не ошибетесь с толкованием этого пренебрежительного слова.

