Что такое 'поготів' и какой популярной фразой его можно заменить

Наречия в украинском языке – это не просто самостоятельная, несклоняемая часть речи, которая обозначает признак действия, состояния или иного признака и отвечает на вопросы как?, где?, куда?, когда?, с какой целью?, в какой степени? На самом деле это настоящий кладезь, который может значительно обогатить вашу речь. А еще сделать ее максимально непохожей на русский язык.

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В качестве примера OBOZ.UA предлагает изучить значение наречия "поготів". У него есть несколько синонимов, один из которых в точности повторяет русский аналог, но при этом не копирует его.

Итак, "Большой толковый словарь современного языка" приводит наречие "поготів" как синоним выражения "тим більше". Например, мы можем сказать: "Мене і раніше не надто приваблювала Москва, а тепер і поготів". Значение аналогичное, а слово при этом абсолютно уникальное, своеобразное.

И это не единственный эффектный украинский синоним, которым можно заменить "тем более". Словари содержат также словосочетание "тим паче". Вот как его можно использовать: "Ми ніколи не вболівали за російських спортсменів, а тепер і тим паче не станемо".

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Но будет ли ошибкой использовать конструкцию "тим більше", если вы стремитесь сделать свой украинский язык как можно чище? На самом деле, нет. Словари ее содержат, да и в таком сочетании эти слова употребляются в прямом значении.

Ранее OBOZ.UA объяснял, почему в украинские университеты невозможно "поступити".

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