Почему в украинские университеты нельзя 'поступити': объяснение

Летние каникулы – время отдыха только для тех школьников, которые еще учатся. Те же, кто только что закончил школу, пытаются устроиться на дальнейшее обучение в учебные заведения более высокого уровня – училища, институты, университеты. Одним словом, "поступають". Или так все же не говорят на украинском языке?

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Ответ дали авторы Telegram-канала "Correctarium – Українська мова". Они указали на то, что нормативным в приведенном контексте считается только глагол "вступати". Следовательно, в университет, на бакалавриат, в колледж и так далее можно только "вступити".

"Отсюда выстраивается словообразовательная парадигма: вступ (умови вступу, заява про вступ), вступник (електронний кабінет вступника, пільгові категорії вступників), вступний (вступна кампанія, вступні іспити)", – говорится в посте.

Между тем, некоторые словари все же фиксируют глагол "поступати" в значении проходить конкурс на поступление в учебное заведение. Но оно помечается как редкоупотребимое и разговорное, то есть не рекомендуется для официальной и деловой речи. К тому же, по мнению многих языковедов, это слово оказалось в словарях в результате советской языковой политики, направленной на сближение с русским языком вплоть до слияния.

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"Поэтому такие лексемы следует квалифицировать не иначе как русизмы, которые не обогащают, а только засоряют язык и, следовательно, подлежат исключению из словарей", – указывает Correctarium.

Кстати, глагол "поступати", широко употребляемый в русском, в целом не слишком характерен для украинского языка. Например, посылка, письмо или доклад не "поступає", а "надходить". Во владение или распоряжение что-то или кто-то не "поступає", а "переходить". А когда речь идет о каком-либо поведении, то плохо или хорошо не "поступають", а "чинять". Поэтому и определенное действие называем не "поступок", а "вчинок".

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