Забудьте о 'тикву' и 'свєклу': как правильно говорить на украинском

Недавно в соцсети Threads стал вирусным стишок-перекличка, который после очередного обстрела опубликовал поэт Максим Коровниченко. Он взял за основу детский стишок "Ходить гарбуз по городу" и попросил подписчиков в этом стиле рассказать, как у них дела. Получился замечательный образец коллективного интернет-творчества.

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Однако мы в OBOZ.UA, воспользовавшись этой возможностью, решили поговорить о другом. Насколько хорошо вы знаете названия различных тыквенных и не только культур, которые мы ежедневно употребляем в пищу? Иногда можно услышать такие слова, как "тиква" и "свєкла", хотя на самом деле таких слов в украинском языке нет.

Воспользуемся строками из оригинального стихотворения. Начинается оно со слов: "Ходить гарбуз по городу". Именно так правильно на украинском языке называют "тикву". Первой отзывается желтая дыня – здесь слова в обоих языках звучат одинаково. Следующими отвечают "огірочки" – значит, вместо "огурци" говорим "огірки".

Следующей отвечает "морквиця, гарбузовая сестриця". Оранжевый корнеплод на украинском правильно называется "морква" – не "морковь".

За ней выступают "гарбузові свояки". Разумеется, речь идет про "буряки" – именно так правильно говорить вместо русского "свекла".

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Следующими высказываются "бараболя" и "квасоля". С "квасолей" все понятно – это правильное название "фасоли" (хотя именно форма "фасоля" является допустимым диалектным словом). А что такое "бараболя"? Это западноукраинский вариант более исконного существительного "картопля". Также можно назвать этот овощ "бульба", "картофля", "крумплі" или "мандебурка" – это все региональные варианты, встречающиеся в украинском языке.

И последним в стишке упоминается патриарх тыквенного рода — "старий біб". Именно так правильно в единственном числе говорить о бобах. В этом слове мы видим типичное для украинского языка чередование о и і. В закрытых слогах пишем и произносим "і" (слово "біб" именно односложное), а если при переходе в другую форму (как во множественном числе "бо-би") этот слог раскрывается, то "і" меняется на "о".

К перечисленным овощам также можно добавить:

не лук, а цибуля ;

; не укроп, а кріп ;

; не сельдерєй, а селера ;

; не кукуруза, а кукурудза ;

; не брюква, а бруква ;

; не чеснок, а часник.

Ранее OBOZ.UA объяснял, можно ли запекать овощи на "протвіні".

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