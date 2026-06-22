'Дістань протвінь із духовки': что не так с этой фразой и как сказать по-украински

Вы наверняка хотя бы раз слышали или даже сами произносили фразу: "Дістань протвінь із духовки". От нее даже веет какой-то праздничной атмосферой, когда для семейной трапезы запекают какие-то особенно вкусные блюда. И в этом её плюс. Но есть и минус –, в ней употребляется слово "протвинь", которого нет в украинском языке.

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На это обратил внимание филолог и телеведущий Виктор Дяченко, который ведет в TikTok блог "Украинский язык с Кучерявим". Он отметил, что "протвінь", так же как и его вариант "протвень" – русизмы. Поэтому их стоит заменить на что-то более исконное, если вы хотите улучшить свою речь.

Словари указывают, что широкий металлический лист с низкими бортами, на котором выпекают блюда, правильно называть существительным "деко". Слово пришло из польского языка, но прочно закрепилось и стало частью литературной нормы.

Дяченко обратил внимание, что, несмотря на распространенное мнение, что "деко", как и "кино", является несклоняемым, на самом деле это слово изменяется в зависимости от падежа и числа. Правильно говорить: "немає дека", "пекти на деку" или "у деку",, а во множественном числе – "два дека", "немає дек". А вот форма "деків" является неправильной.

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Важно также помнить о правильном ударении. Во всех формах оно падает на первый слог: де́ко.

Впрочем, это не единственное название для этого предмета – существуют также региональные варианты. Например, "бляха" – тоже довольно распространенное слово для большого листа для выпекания. В западных областях можно услышать "бритванка" или "братванка" – это диалектные названия немецкого происхождения. Еще один вариант – "жаровня", который обычно используют для посуды, предназначенной для запекания мяса.

Итак, вместо привычного, но ненормативного "протвіня" стоит использовать украинские эквиваленты. Самый универсальный из них – "деко", который и соответствует литературной норме. Но можно также сказать "бляха" или "бритванка".

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