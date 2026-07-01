Электронный кабинет абитуриента 2026: когда стартует регистрация и с чего начать подготовку
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С 1 июля начинается регистрация электронных кабинетов абитуриентов. Подача заявлений на бакалавриат продлится с 19 июля по 1 августа. Прежде всего, абитуриенты должны определиться со специальностью и высшими учебными заведениями, в которых они хотели бы учиться.
Об этом сообщает Министерство образования и науки. В то же время ведомство отмечает, что создание личного кабинета в первый день работы системы не является обязательным. Подать можно не более 10 заявлений: до 5 – на бюджетную форму обучения, остальные – на контракт. Заявления можно распределять между разными вузами или подавать на несколько специальностей в одном учебном заведении.
Приоритетность заявлений
После подачи заявлений изменить приоритетность будет невозможно, поэтому определяться с ней стоит особенно внимательно. Приоритет можно устанавливать как для бюджетной формы обучения, так и для контрактной, если абитуриент планирует претендовать на государственный грант.
Специальности с особой государственной поддержкой
Для абитуриентов, поступающих на специальности с особой государственной поддержкой, предусмотрено больше бюджетных мест и повышенные гранты.
Среди таких направлений:
Основные даты поступления в 2026 году
Абитуриенты с временно оккупированных территорий (ВОТ) и территорий активных боевых действий будут участвовать в конкурсе по результатам НМТ и будут иметь право претендовать на бюджетные места по квоте-2.
По отдельным квотам также будут поступать
Внутреннее собеседование в университете вместо НМТ будут проходить:
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