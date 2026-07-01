Электронный кабинет абитуриента 2026: когда стартует регистрация и с чего начать подготовку

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
99
Электронный кабинет абитуриента 2026: когда стартует регистрация и с чего начать подготовку
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

С 1 июля начинается регистрация электронных кабинетов абитуриентов. Подача заявлений на бакалавриат продлится с 19 июля по 1 августа. Прежде всего, абитуриенты должны определиться со специальностью и высшими учебными заведениями, в которых они хотели бы учиться.

Об этом сообщает Министерство образования и науки. В то же время ведомство отмечает, что создание личного кабинета в первый день работы системы не является обязательным. Подать можно не более 10 заявлений: до 5 – на бюджетную форму обучения, остальные – на контракт. Заявления можно распределять между разными вузами или подавать на несколько специальностей в одном учебном заведении.

Приоритетность заявлений

После подачи заявлений изменить приоритетность будет невозможно, поэтому определяться с ней стоит особенно внимательно. Приоритет можно устанавливать как для бюджетной формы обучения, так и для контрактной, если абитуриент планирует претендовать на государственный грант.

Специальности с особой государственной поддержкой

Для абитуриентов, поступающих на специальности с особой государственной поддержкой, предусмотрено больше бюджетных мест и повышенные гранты.

Среди таких направлений:

  • образование;
  • естественные науки;
  • математика;
  • инженерия;
  • сельское хозяйство;
  • транспорт и услуги;
  • безопасность и оборона.

Основные даты поступления в 2026 году

  • 1 июля – начало регистрации электронных кабинетов;
  • 3 июля – начало регистрации на творческие конкурсы и собеседования;
  • 10 июля (до 18:00) – завершение регистрации на творческие конкурсы и собеседования (для контрактной формы – до 25 июля);
  • 19 июля – начало подачи заявлений;
  • 1 августа (до 18:00) – окончание подачи заявлений;
  • до 6 августа – обнародование рекомендаций к зачислению по приоритетным заявлениям;
  • до 11 августа (18:00) – подтверждение выбора места обучения;
  • до 13 августа – зачисление на бюджет и по контракту по заявлениям с приоритетом;
  • 15 октября – завершение работы электронных кабинетов.

Абитуриенты с временно оккупированных территорий (ВОТ) и территорий активных боевых действий будут участвовать в конкурсе по результатам НМТ и будут иметь право претендовать на бюджетные места по квоте-2.

По отдельным квотам также будут поступать

  • дети-сироты,
  • дети, лишенные родительской опеки,
  • и другие определенные категории абитуриентов.

Внутреннее собеседование в университете вместо НМТ будут проходить:

  • ветераны войны, участники боевых действий и лица с инвалидностью вследствие войны;
  • лица, пережившие незаконное лишение личной свободы в результате российской агрессии;
  • абитуриенты, которым отказали в регистрации на НМТ из-за невозможности создания специальных условий для прохождения тестирования.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему отличники, окончившие школу с золотой медалью, проваливают вступительный экзамен,

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

Редакционная политика