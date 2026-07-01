Электронный кабинет абитуриента 2026: когда стартует регистрация и с чего начать подготовку

С 1 июля начинается регистрация электронных кабинетов абитуриентов. Подача заявлений на бакалавриат продлится с 19 июля по 1 августа. Прежде всего, абитуриенты должны определиться со специальностью и высшими учебными заведениями, в которых они хотели бы учиться.

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Об этом сообщает Министерство образования и науки. В то же время ведомство отмечает, что создание личного кабинета в первый день работы системы не является обязательным. Подать можно не более 10 заявлений: до 5 – на бюджетную форму обучения, остальные – на контракт. Заявления можно распределять между разными вузами или подавать на несколько специальностей в одном учебном заведении.

Приоритетность заявлений

После подачи заявлений изменить приоритетность будет невозможно, поэтому определяться с ней стоит особенно внимательно. Приоритет можно устанавливать как для бюджетной формы обучения, так и для контрактной, если абитуриент планирует претендовать на государственный грант.

Специальности с особой государственной поддержкой

Для абитуриентов, поступающих на специальности с особой государственной поддержкой, предусмотрено больше бюджетных мест и повышенные гранты.

Среди таких направлений:

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образование;

естественные науки;

математика;

инженерия;

сельское хозяйство;

транспорт и услуги;

безопасность и оборона.

Основные даты поступления в 2026 году

1 июля – начало регистрации электронных кабинетов;

– начало регистрации электронных кабинетов; 3 июля – начало регистрации на творческие конкурсы и собеседования;

– начало регистрации на творческие конкурсы и собеседования; 10 июля (до 18:00) – завершение регистрации на творческие конкурсы и собеседования (для контрактной формы – до 25 июля);

– завершение регистрации на творческие конкурсы и собеседования (для контрактной формы – до 25 июля); 19 июля – начало подачи заявлений;

– начало подачи заявлений; 1 августа (до 18:00) – окончание подачи заявлений;

– окончание подачи заявлений; до 6 августа – обнародование рекомендаций к зачислению по приоритетным заявлениям;

– обнародование рекомендаций к зачислению по приоритетным заявлениям; до 11 августа (18:00) – подтверждение выбора места обучения;

– подтверждение выбора места обучения; до 13 августа – зачисление на бюджет и по контракту по заявлениям с приоритетом;

– зачисление на бюджет и по контракту по заявлениям с приоритетом; 15 октября – завершение работы электронных кабинетов.

Абитуриенты с временно оккупированных территорий (ВОТ) и территорий активных боевых действий будут участвовать в конкурсе по результатам НМТ и будут иметь право претендовать на бюджетные места по квоте-2.

По отдельным квотам также будут поступать

дети-сироты,

дети, лишенные родительской опеки,

и другие определенные категории абитуриентов.

Внутреннее собеседование в университете вместо НМТ будут проходить:

ветераны войны, участники боевых действий и лица с инвалидностью вследствие войны;

лица, пережившие незаконное лишение личной свободы в результате российской агрессии;

абитуриенты, которым отказали в регистрации на НМТ из-за невозможности создания специальных условий для прохождения тестирования.

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