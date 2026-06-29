'Закончил школу с золотой медалью, а НМТ не сдал': украинцы рассказали, почему отличники проваливают вступительный экзамен

Репетитор по математике Нелия Ковалко рассказала, что ее родственник окончил школу с золотой медалью в областном центре. Несмотря на это, парень не сдал национальный мультипредметный тест (НМТ).

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В посте в Threads педагог спросила мнение пользователей: действительно ли школьник отличник или он не сдал экзамен специально. В комментариях украинцы отмечали, что подобная ситуация — довольно распространенное явление. Так, по мнению комментаторов, родители часто увлекаются подобными наградами, ведь на первый план выходят не знания, а оценки.

Кроме того, некоторые предполагали, что таких детей "подтягивают" учителя, завышая им оценки для мотивации. В то же время и сам НМТ — не всегда отражает уровень знаний, ведь школьники могут переволноваться и забыть простые вещи.

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"Родители так увлекаются этими медалями, что на первый план выходят оценки, а не знания. Когда на выпускном у дочери вручали одну медаль за другой, было интересно наблюдать. Когда сдавали НМТ, то баллы у медалистов оказались не лучше наших, а даже хуже. Дочь уже два года учится в университете, отличница, все предметы сдала на "отлично". Мы всегда знали, что у нас умный ребенок, просто мы никогда не акцентировали внимание на оценках, а только на реальных знаниях и знали, где есть пробелы".

"Вот такой отличник. Моя дочь – золотая медалистка 2023 года перед НМТ сильно заболела воспалением кишечника, и это помешало ей набрать 200, но выше 180 она набрала и поступила на бюджет со стипендией на лучшую техническую специальность в своем потоке. Как вообще не сдать НМТ, я себе представить не могу. У дочери моей коллеги по математике 5 в аттестате, НМТ 100. Коллега думала, что дочь не справится с математикой. А тут золотая медаль".

"Его тянули, он, скорее всего, ничего не делал и получил отлично просто так".

"Он не отличник. Чем меньше город, тем легче получить золото, а с ним такой проблемы нет".

"Не сдал все 4 предмета? Может, все-таки принёс телефон или наушники и не выложил? Или не пришел на НМТ. Такое тоже бывает. Из школы дочери такая девочка-отличница не вынула из кармана телефон. Позвонил. У двух знакомых сыновья не пришли. Учились хорошо. Один проспал, другой перепутал дату".

"Не все медалисты хорошо сдают НМТ. Иногда учителя ставят завышенные оценки, чтобы мотивировать ребенка. Дело не всегда в знаниях. Но и тесты НМТ тоже не отражают все знания, ведь ребенок может переволноваться и забыть простые вещи".

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